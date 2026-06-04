الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة على بعض المناطق

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم الخميس 4 يونيو 2026، مشيرة إلى أن البلاد تتأثر بكتل هوائية حارة تؤدي إلى أجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، خاصة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد.

وقالت غانم خلال صباح الخير يا مصر ،إن الطقس يكون معتدلًا خلال فترات الصباح الباكر، ثم ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية، ومعتدلًا إلى مائل للحرارة خلال ساعات الليل.

وأضافت أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين فوق المعدلات المسجلة في الظل، وهو ما يجعل الشعور بالأجواء أكثر حرارة خلال فترات النهار.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية أن الشبورة المائية تتكون في الساعات المبكرة من الصباح، خاصة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مطالبة قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وقد تكون متوسطة الشدة ورعدية أحيانًا على بعض مناطق محافظة الوادي الجديد، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم.

ولفتت إلى نشاط الرياح على معظم أنحاء الجمهورية بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة بمحافظة البحر الأحمر، ما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية.

وأكدت غانم أن درجات الحرارة العظمى تسجل اليوم نحو 36 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بينما تصل إلى 43 درجة في محافظة قنا، و42 درجة في الأقصر وأسوان، في حين تنخفض على السواحل الشمالية لتتراوح بين 29 و31 درجة مئوية.

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، خاصة مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة على مختلف المحافظات.