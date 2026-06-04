قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد عام من انقطاع أخبارها.. كشف لغز اختفاء عاملة نووية أمريكية في غابة بنيو مكسيكو
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
موعد مباراة منتخب مصر والبرازيل الودية والقنوات الناقلة
الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة على بعض المناطق
الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة اليوم.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية
أمين الفتوى يوضح: كيف تحول شعيرة الأضحية سلوك الأبناء من الأنانية إلى حب الخير
الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق
تايوان تعلن رصد 32 طائرة و10 سفن تابعة للجيش الصيني بالقرب من الجزيرة
مونديال 2026.. كريستيانو رونالدو على موعد مع التاريخ | إيه الحكاية
امتحانات الشهادة الإعدادية 2026| بدء امتحان الكمبيوتر بالقاهرة والعربي بالجيزة
من مدينة ساحلية إلى وجهة عالمية.. العلمين الجديدة تخطف الأنظار
يبدأ بعد 16 يوم | جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة على بعض المناطق

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم الخميس 4 يونيو 2026، مشيرة إلى أن البلاد تتأثر بكتل هوائية حارة تؤدي إلى أجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، خاصة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد.

وقالت غانم خلال صباح الخير يا مصر ،إن الطقس يكون معتدلًا خلال فترات الصباح الباكر، ثم ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية، ومعتدلًا إلى مائل للحرارة خلال ساعات الليل.

وأضافت أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين فوق المعدلات المسجلة في الظل، وهو ما يجعل الشعور بالأجواء أكثر حرارة خلال فترات النهار.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية أن الشبورة المائية تتكون في الساعات المبكرة من الصباح، خاصة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مطالبة قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وقد تكون متوسطة الشدة ورعدية أحيانًا على بعض مناطق محافظة الوادي الجديد، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم.

ولفتت إلى نشاط الرياح على معظم أنحاء الجمهورية بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة بمحافظة البحر الأحمر، ما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية.

وأكدت غانم أن درجات الحرارة العظمى تسجل اليوم نحو 36 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بينما تصل إلى 43 درجة في محافظة قنا، و42 درجة في الأقصر وأسوان، في حين تنخفض على السواحل الشمالية لتتراوح بين 29 و31 درجة مئوية.

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، خاصة مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة على مختلف المحافظات.

الطقس حالة الطقس الطقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

انخفض 200 جنيه.. سعر أعلى جرام ذهب الآن في مصر

مشغولات ذهبية

165 جنيها للجرام.. انخفاض جديد في أسعار الذهب ختام تعاملات اليوم

ايران

إيران تنفي مسئوليتها عن الهجوم على مطار الكويت الدولي

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار التبكير الرسمي

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار التبكير الرسمي

المتهم

طالب الزقازيق المتهم باستدراج الفتيات لشقة خاصة يعترف: كان بإرادة البنات دون ابتزازهن

نتنياهو وترامب

طرد نجله وتجميد ممتلكات عائلته.. تقرير يكشف حقيقة توتر علاقة ترامب ونتنياهو

حالة الطقس

3 ظواهر جوية.. والأرصاد تحذر من طقس الخميس

الزمالك

هشام نصر: تعمدنا عدم الاستئناف على أحكام المحكمة الرياضية لهذا السبب

ترشيحاتنا

فرط الحركة

قبل ما تلجأ للأدوية.. علاج فرط الحركة وتشتت الانتباه عند الأطفال

ميان السيد

بعد إصابة ميان السيد.. تعرف على أنواع فرط النشاط وتشتت الانتباه

زبدة الفول السوداني

مادة دهنية تقضي على الكوليسترول والسكر

بالصور

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

طريقة عمل خبز بالثوم.. المقادير والطريقة

طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل الكوكيز

بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز

بـ هاف ستومك.. عبير صبري تثير الجدل في أحدث ظهور

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فيديو

اختفاء عالمة أمريكية

بعد عام من انقطاع أخبارها.. كشف لغز اختفاء عاملة نووية أمريكية في غابة بنيو مكسيكو

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد