هذه المشكلات تواجه مشتري السيارات الكهربائية المستعملة

يشهد سوق السيارات الكهربائية المستعملة تدفقًا غير مسبوق لأعداد ضخمة من السيارات العائدة من عقود الإيجار المنتهية، مما أدى إلى هبوط حاد في أسعارها وتوفرها بخصومات مغرية للمستهلكين في عام 2026 الحالي.

ورغم أن التخوف الأكبر لدى المشتريين يتمركز دائمًا حول تدهور البطارية الرئيسية وسعر استبدالها المرتفع، إلا أن البيانات الواقعية والتحليلات الفنية أثبتت أن التكاليف والمخاطر المالية الحقيقية تكمن في الأعطال الميكانيكية والأنظمة الكهربائية المعتادة.

بيانات الصيانة تكشف المفاجأة وتستبعد تدهور البطاريات

أظهرت دراسة حديثة أعدتها شركة "وارانتي وايز" المتخصصة في تقديم خدمات الضمان الممتد، بناءً على تحليل طلبات الإصلاح الفعلية، أن بطاريات السيارات الكهربائية ذات الجهد العالي تتمتع بعمر افتراضي طويل يتجاوز التوقعات، ولم تسجل حضورًا في قائمة الأعطال الخمسة الأكثر شيوعًا.

وفي المقابل، أثبتت البيانات أن أنظمة الشحن المدمجة تتصدر قائمة التكاليف المرتفعة؛ حيث يسجل متوسط إصلاح الشاحن المدمج نحو 2740 دولارًا، بينما تتجاوز التكلفة في حالات التلف الشامل حاجز 13200 دولار أمريكي.

كما أظهرت الدراسة أن أجزاء نظام التعليق والمقصات تتعرض لإجهاد سريع وتلف مستمر نتيجة الوزن الثقيل لبطاريات السيارات، مع تسجيل متوسط تكلفة إصلاح يصل إلى 1560 دولارًا وقد يرتفع في الحالات المعقدة إلى 5230 دولارًا.

وتتكرر الأعطال أيضًا في المكونات الكهربائية المساندة مثل أقفال الأبواب والبطاريات المساعدة ذات جهد 12 فولت والحساسات المختلفة، مع تراوح تكلفة إصلاحها بين 670 و1140 دولارًا.

نصائح مهمة للمستهلكين قبل التوقيع على صفقات الشراء

على الرغم من أن معدل التلف المفاجئ في البطاريات الرئيسية للموديلات الحديثة لا يتجاوز 0.3%، إلا أن متوسط تكلفة إصلاح البطارية حال حدوث خلل جسيم بها يظل رقمًا مرتفعًا يصل إلى نحو 8170 دولارًا.

ولهذا السبب يشدد خبراء قطاع السيارات على ضرورة إجراء فحص فني شامل للأجزاء الميكانيكية، ونظام التعليق، والمكونات الكهربائية، إلى جانب الاطمئنان على حالة البطارية قبل إتمام عملية الشراء، لضمان عدم تحمل تكاليف صيانة خفية قد تلغي فائدة الخصم السعري المغري في سوق المستعمل.