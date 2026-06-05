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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ظاهرة النينو تعود.. تحذير من صيف شديد الحرارة يضرب دول العالم

درجات الحرارة
درجات الحرارة
البهى عمرو

كشف الدكتور تحسين شعلة، الخبير البيئي وأستاذ النانو بيو تكنولوجي، تفاصيل مهمة بشأن التغيرات المناخية والظواهر البيئية التي يشهدها العالم، موضحًا أسباب ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على البيئة والإنسان خلال السنوات المقبلة.

وأضاف تحسين شعلة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن اليوم العالمي للبيئة تحتفل به الأمم المتحدة سنويًا في الخامس من يونيو، وغالبًا ما تستضيف فعالياته إحدى الدول التي استضافت مؤتمرات المناخ، مشيرًا إلى أن الاحتفال هذا العام تستضيفه أذربيجان، ويركز على التغيرات المناخية وتأثيراتها المختلفة على البيئة.

وأوضح شعلة، أن الاحتباس الحراري يأتي في مقدمة القضايا البيئية التي تشغل الرأي العام، لافتًا إلى أن الانبعاثات الكربونية الناتجة عن حرق المخلفات ومحركات الوقود المختلفة تؤدي إلى زيادة تركيزات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وهو ما ينعكس سلبًا على البيئة ويرفع درجات الحرارة عالميًا.

وأشار إلى أن العالم يشهد أيضًا عودة ظاهرة «النينو» المناخية، وهو ما ينذر بصيف شديد الحرارة خلال الفترة المقبلة، ليس في مصر فقط، وإنما في العديد من دول العالم، خاصة الدول الأوروبية غير المعتادة على هذه المعدلات المرتفعة من درجات الحرارة.

وأكد شعلة، أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة بمعدلات تتراوح بين درجة ونصف ودرجتين مئويتين خلال العقود المقبلة قد يؤدي إلى ذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي، وهو ما يترتب عليه تغيرات كبيرة في النظم المناخية وحركة التيارات الطبيعية على سطح الأرض.

وتابع: هذه التغيرات قد تؤثر على الفصول الأربعة، حيث يمكن أن يمتد فصل الصيف لفترات أطول، بينما تتراجع مدة فصلي الربيع والخريف، الأمر الذي ينعكس على التوازن البيئي بشكل عام.


 

التغيرات المناخية درجات الحرارة صدى البلد النينو

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