اشتعال كابل كهرباء تحت الأرض بحدائق أكتوبر بسبب ارتفاع درجات الحرارة

شهدت منطقة حي الصفوة بمشروع "ابني بيتك 2" بمدينة حدائق أكتوبر، اليوم، نشوب حريق في كابل كهرباء مدفون تحت الأرض، وذلك بجوار الكشك رقم 41، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي.

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بتصاعد الأدخنة واندلاع النيران من كابل كهرباء أسفل سطح الأرض بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة وفرق الطوارئ إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشفت المعاينة الأولية أن ارتفاع درجات الحرارة ساهم في اشتعال الكابل الكهربائي، فيما عملت الفرق الفنية على فصل التيار الكهربائي وتأمين المنطقة والسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

وجارٍ فحص الكابل المتضرر وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لإعادة الأمور إلى طبيعتها، فيما لم تسفر الواقعة عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة أعمال الفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة.