خبير مناخ: حماية الطبيعة ضمانة لصحة واقتصاد ومستقبل الأجيال القادمة

أكد خبير التغيرات المناخية الدكتور عادل بن يوسف، أن شعار هذا العام لليوم العالمي للبيئة، والذي جاء تحت عنوان «اليوم العالمي للبيئة.. دعوة عالمية لاستلهام حلول من الطبيعة لإنقاذ الأرض»، والمستوحى من الطبيعة يحمل رسالة أساسية للعالم، قائلا: «هذا اليوم العالمي هو تذكير أن الحديث عن البيئة يعني الحديث عن الأجيال القادمة، وعن الحياة والصحة والغذاء والأمن والاقتصاد».

وأوضح بن يوسف، خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الطبيعة ليست مجرد منظر جميل أو مورد استهلاكي، بل هي «نظام حماية للحياة وللاقتصاد العالمي»، مضيفا: «الغابات تمتص الكربون، والتربة السليمة تحفظ المياه، والمناطق الرطبة والمنجروف تحمي السواحل، والتنوع البيولوجي يحافظ على توازن الغذاء والصحة والمناخ».

وأشار الخبير إلى أن الاحتفاظ بالطبيعة والتنوع البيولوجي يعادل الاحتفاظ بالاقتصاد وبمستقبل الأطفال، قائلا: «التنوع البيولوجي ليس رفاهية، بل هو منظومة متكاملة تحافظ على التوازن بين الغذاء والصحة والمناخ، وتشكل أساساً لاستدامة الاقتصاد العالمي».

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