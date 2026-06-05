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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ظاهرة مناخية عالمية وراء تغيّر الطقس.. هل نشهد صيفًا أكثر سخونة هذا العام؟

الطقس
الطقس
محمد البدوي

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن ظاهرة مناخية تؤثر على الطقس عالميًا خلال بعض السنوات، موضحة أنها تمتد لفترة تتراوح بين 9 إلى 12 شهرًا، وتبدأ عادة من شهر مايو وتستمر خلال فصول الصيف والخريف والشتاء.

 ارتفاع في درجات الحرارة

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلام الناس» على قناة MBC مصر، أن تأثير هذه الظاهرة يختلف من دولة لأخرى حسب موقعها الجغرافي، حيث تؤدي إلى ارتفاع في درجات حرارة سطح المحيط الهادئ، وهو ما يساهم في زيادة متوسط درجات الحرارة عالميًا، مع حدوث تغيرات في الضغط الجوي وأنماط الطقس حول العالم.

وأضافت أن تأثيرها في مصر لا يكون واضحًا بشكل مباشر، لكنه يظهر على المستوى العالمي بصورة أكبر. 

انخفاض درجات الحرارة

كما أكدت أنه لا توجد مؤشرات على انخفاض درجات الحرارة مجددًا خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أننا ما زلنا في نهاية فصل الربيع ولم ندخل فصل الصيف رسميًا بعد.

هيئة الأرصاد الصيف فصل الربيع

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