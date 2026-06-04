أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الخميس، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

سعر الذهب

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية “صدى البلد" تقريراً عن أسعار الذهب اليوم، الخميس، في السوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 7554 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 6610 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5666 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب 52880 جنيها.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم :

وينشر “صدى البلد” أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم؛ وذلك وفقًا لما جاء في برنامج “صباح البلد” المذاع عبر قناة “صدى البلد”.

سعر الدولار اليوم:

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 52.01 جنيه للبيع و51.88 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم:

سعر اليورو 60.42 جنيه للبيع، و60.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني:

سعر الجنيه الإسترليني 69.97 جنيه للبيع، و69.76 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم:

سعر الريال السعودي 13.85 جنيه للبيع، و13.82 جنيه للشراء.





طقس شديد الحرارة

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا.

وقد جاءت درجات الحرارة المتوقعة (العظمى والصغرى) كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 درجة، والصغرى 23 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 39 درجة، والصغرى 25 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة، والصغرى 28 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة، والصغرى 20 درجة مئوية.



نشاط رياح وأتربة مثارة

ينشط الرياح أحياناً وتتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/ساعة على أغلب الأنحاء. وحذرت الهيئة من أن هذه الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متتقطعة.

تحذيرات خاصة بالسحب الرعدية

نبهت الهيئة إلى أنه قد يصاحب السحب الرعدية المتوقعة (بنسبة 20% تقريباً) ما يلي:

نشاط رياح قوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق.

احتمال حدوث ضربات البرق على بعض المناطق.

توصية عاجلة: تهيب الهيئة العامة للأرصاد الجوية بكافة المواطنين والجهات المعنية اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن هذه الظواهر الجوية المتوقعة.



