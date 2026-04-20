أحمد موسى يوجه نداء عاجل لوزير الداخلية والنائب العام

احمد موسى
احمد موسى
عبد الخالق صلاح

ناشد الإعلامي أحمد موسى، وزير الداخلية والنائب العام في تسهيل الإجراءات القانونية لدفع الأموال المتأخرة علي المتهربين من دفع النفقة.

وتابع موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، : ادفع اللي عليك لأهلك وأولادك واسرتك وسافر، مشيراً إلي أن الرئيس السيسي وجه مجلس النواب بالعمل علي إقرار قانون الأسرة الجديد.

ونوه موسى، إلى أن من عليه أحكام أموال نفقة سوف يمنع من التعامل مع الجهات الحكومية ولن يتم تقديم الخدمات إليه.

قرر النائب العام المستشار محمد شوقي، إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وذلك في إطار اضطلاع النيابة العامة باختصاصاتها الدستورية والقانونية في تنفيذ الأحكام القضائية.

يأتي هذا الإجراء إعمالًا لحجية الأحكام القضائية، وصونًا لحقوق المحكوم لهم، ولا سيما ما يتصل بحقوق الزوجات والأبناء، باعتبارها من الحقوق التي كفلها القانون، وأحاطها بضمانات خاصة تكفل حمايتها وصونها.

وتهيب النيابة العامة بالمحكوم عليهم في تلك القضايا سرعة الوفاء بالمبالغ المقضي بها؛ تفاديًا لاتخاذ ما يجيزه القانون من إجراءات قانونية أخرى في مواجهتهم.

وتؤكد النيابة العامة استمرارها في اتخاذ جميع التدابير القانونية الكفيلة بضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وإنفاذ سيادة القانون، وحماية الحقوق المقررة قانونًا.

احمد موسى صدى البلد النفقة

ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
