تنظيم المحتوى الرقمي وتطوير الجامعات على مائدة لجنة التعليم بالشيوخ

تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمجلس الشيوخ، عدداً من الاقتراحات الخاصة بتنظيم المحتوى المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما تبحث إزالة المعوقات أمام خريجي كليات التكنولوجيا لاستكمال الدراسات العليا، وإنشاء جامعات وكليات جديدة بعدد من المحافظات، وتحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

كما تناقش لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عدداً من الطلبات المتعلقة بإعادة النظر في نظام محاسبة استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية.

وتبحث اللجنة تطوير منظومة العدادات الكهربائية لدعم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وتحقيق العدالة بين المشتركين في منظومتي العدادات الكودية والتقليدية