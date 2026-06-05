الأهلي فوق الجميع.. وائل جمعة يعلن فصلًا جديدًا في القلعة الحمراء

أعلن نجم الأهلي السابق وائل جمعة عودته إلى النادي الأهلي من جديد، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تضافر جهود الجميع من أجل استعادة الفريق لهيمنته المحلية والقارية.

رسالة وائل جمعة

وكتب وائل جمعة عبر حسابه على انستجرام: “سعيد بعودتي مرة ثانية إلى بيتي النادي الأهلي في وقت صعب يحتاج تكاتف الجميع للعودة للسيطرة مجددًا بإذن الله على الكرة الأفريقية والمحلية والتطلع للعالمية”.

كما وجه الشكر إلى دولة قطر وإدارة شبكة بي إن سبورتس وزملائه خلال فترة عمله محللًا رياضيًا، مشيدًا بحسن الاستقبال والدعم الذي وجده طوال سنوات عمله هناك، قبل أن يعلن تلبية نداء الأهلي والعودة لخدمة النادي من جديد.

واختتم رسالته قائلًا: “إن شاء الله نكون عند مستوى التطلعات والمساعدة في عودة الفرحة والابتسامة لجماهير نادينا العزيز.. دائمًا وأبدًا الأهلي فوق الجميع”.