مفاجأة بشأن مستقبل إمام عاشور وموقف الأهلي

أثار فرج عامر الجدل بتصريحات جديدة حول مستقبل اللاعب إمام عاشور، مع النادي الأهلي خلال الموسم المقبل.

رحيل إمام عاشور

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك: “فتحت إدارة النادى الأهلى الباب أمام رحيل إمام عاشور لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية التى ستنطلق بعد أسابيع قليلة حال وصول عروض جادة ورسمية من أندية عربية أو أوربية أو أمريكية وبقيمة يرتضيها الأهلي”.

وكان قد كشف الإعلامي محمد فاروق عن تطورات جديدة بشأن مستقبل إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، في ظل اهتمام عدد من الأندية الخارجية بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقال فاروق، خلال برنامجه "البريمو" المذاع عبر قناة TEN إن اللاعب أخطر إدارة الأهلي بأنه يضع ملف الاحتراف الخارجي ضمن أولوياته، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من بعض الأندية بمتابعته خلال مشاركته مع المنتخب الوطني.