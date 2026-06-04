ميكالي: إمام عاشور لاعب رائع.. ومن الصعب انضمام بيزيرا لمنتخب البرازيل

أكد البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي المصري، ثقته في قدرة عدد من نجوم منتخب مصر على تقديم مستويات مميزة خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بإمكانيات العديد من اللاعبين، ومتحدثًا عن فرص الفراعنة أمام البرازيل.

المنتخب الأولمبي المصري

وقال ميكالي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": "عمر مرموش ومحمد صلاح من اللاعبين المؤثرين في منتخب مصر، وهما قادران على إحداث الفارق في أي مباراة".

وأشاد المدير الفني البرازيلي بإمام عاشور، قائلًا: "إمام عاشور لاعب موهوب ورائع، ويمتلك الكثير من الإبداع، كما أن خط وسط منتخب مصر يعجبني كثيرًا لما يملكه من ابتكار وقدرة على السيطرة على منطقة المناورات".

وتحدث ميكالي عن غياب مصطفى محمد، مؤكدًا: "مصطفى محمد لاعب جيد ومميز، ومنتخب مصر سيفتقده خلال كأس العالم".

كما أثنى على أحمد سيد "زيزو"، قائلًا: "زيزو يجيد التحرك على الأطراف وبين الخطوط واختراق منطقة الجزاء، وشاهدت حب الجماهير الكبير له. انتقاله للأهلي كان قرارًا صعبًا بالنسبة له، لكنه بالتأكيد اتخذ ما يراه الأفضل له ولأسرته".

وعن الموهبة الصاعدة حمزة عبدالكريم، قال: "تواجد لاعب مثل حمزة عبدالكريم أمر جيد للغاية، وأعتقد أنه سيكون نجمًا كبيرًا في الكرة المصرية، لكن يجب التعامل معه بحذر ومنحه الثقة في الوقت نفسه حتى يواصل التطور. وأثق أن حسام حسن يدرك كيفية التعامل معه بالشكل المناسب".

وأضاف: "إبراهيم عادل لاعب رائع ويمتلك مهارات كبيرة، كما أنني أحب طريقة لعب حسام عبدالمجيد ومحمد شحاتة".

وتطرق ميكالي للحديث عن اللاعب خوان بيزيرا، قائلًا: "لم أكن أعرف خوان بيزيرا قبل انتقاله إلى الزمالك، لكنه لاعب جيد وأظهر شخصية ومسؤولية في المباريات الصعبة. ومع ذلك، من الصعب انضمامه إلى منتخب البرازيل في ظل وجود لاعبين في مركزه يقدمون مستويات أعلى ويلعبون في أندية أوروبية كبيرة".

وأشاد المدرب البرازيلي بمواطنه كارلو أنشيلوتي، مؤكدًا: "أنشيلوتي من أفضل المدربين في العالم بلا شك، وقيادته لمنتخب البرازيل تمثل إضافة كبيرة للفريق".

واختتم ميكالي تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن تنتهي مباراة مصر والبرازيل بالتعادل 2-2، لأنني أحب مصر كثيرًا وأتمنى لها دائمًا التوفيق".