رسالة من عماد متعب لحمزة عبد الكريم

وجه عماد متعب نجم الاهلي رساله ل حمزه عبدالكريم نجم برشلونه

واكد متعب في تصريحات تليفزيونيه "اتمنى ربنا يكرم حمزة عبدالكريم ويكمل ويبقى تكملة لصلاح ومرموش ويفتح مسار لـ اللعيبة المصرية في الناشئين لان احنا لحد مرحلة الشباب ممتازين

واضاف" الفرق انهم برا بيحتكوا بعد كده احتكاكات عالية واحنا منافساتنا بعد كده بتقل"

وعن وسام أبو علي نجم الاهلي السابق فقال “من المهاجمين الاقويا جدا، هو ده نموذج المهاجم اللي احنا بنتكلم عليه، بيلعب بدماغه كويس اوي، بيلعب برجله كويس أوي، لعيب سريع، بيتحرك على القريبة، بيتحرك على البعيدة، بيشوط فاولات، بيشوط ضربات جزاء، مهاجم بمعن الكلمة، واتمنى الفترة الجاية النادي الأهلي لو بيفكر في مهاجم يجيب مهاجم بالاستايل والنوعية دي”