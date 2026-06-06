محمد أبو داود وطارق سعدة في عزاء والدة الإعلامية بسنت بكر

أقيم اليوم عزاء والدة الإعلامية بسنت بكر، وسط حضور الأهل والأقارب وعدد من الشخصيات العامة الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة الأسرة.

وشهد العزاء حضور الفنان محمد أبو داوود، ونقيب الإعلاميين طارق سعدة، إلى جانب عدد من الإعلاميين والأقارب.

وكانت الإعلامية بسنت بكر، المذيعة في الراديو 9090، قد أعلنت وفاة والدتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في منشور لاقى تفاعلًا واسعًا من زملائها ومتابعيها.

ونعت بسنت بكر والدتها بكلمات مؤثرة، حيث كتبت: “انتقلت أمى الحبيبة إلى رحاب الله السيده وداد ذكى جعفر مدير البنك الأهلى سابقا المنصورة وإنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء”.

الإعلامية بسنت بكر

يذكر أن الإعلامية بسنت بكر تقدم برنامج "قد المقام"، على الراديو 9090 الذي يُصنف كـ توك شو ثقافي فني بأسلوب بسيط وقريب من المستمع، يسعى إلى تشكيل الوعي، وحكي التاريخ، وإعادة تقديم رموز الإبداع والفكر بصورة تُلهم الأجيال الجديدة، وتعيد ربط الجمهور بجذوره الثقافية والفنية.