أحمد موسى : مشروعات قوانين الأحوال الشخصية بمجلس النواب الأيام المقبلة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي فكر في إنشاء صندوق دعم الأسرة المصرية كي تكون قادرة على مواجهة أعباء الحياة اليومية.

وقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مشروعات قوانين الاحوال الشخصية سوف تدخل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة وستكون اولوية مجلس النواب إنهاء هذه المشروعات بشكل سريع".



وتابع" الرئيس السيسي يبحث عن قوانين أحوال شخصية تحافظ على حقوق الزوج والزوجة والأبناء والمصلحة العليا للأطفال".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" تم أخذ رأي علماء طب نفسي وعلماء علم اجتماع وشؤون مالية ورأي رجال الدين في مشروع قوانين الاحوال الشخصية".



