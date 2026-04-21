مساس بالوضع التاريخي للقدس | مصر تدين اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى ، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، ورفع علم الاحتلال الإسرائيلي في باحاته، باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستفزازاً مرفوضاً لمشاعر المسلمين حول العالم، وتصعيداً من شأنه تأجيج التوتر وتقويض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وأكدت مصر - في بيان لوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء - رفضها الكامل لأية محاولات تستهدف المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وشددت مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ووضع حد للممارسات التي من شأنها زيادة الاحتقان وتقويض فرص التهدئة.

كما جددت مصر موقفها الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.