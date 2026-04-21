تفعيل ترامب للسلاح النووي.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن مسار حرب أمريكا وإيران

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الإعلام الأمريكي صرح بأن ترامب درس تفعيل السلاح النووي ضد إيران لكن رئيس الأركان الأمريكي أقنع ترامب الابتعاد عن خيار السلاح النووي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الساعات المقبلة سوف تكون ساعات حاسمة للغاية في ملف المفاوضات مع إيران ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" هناك 3 حاملات طائرات أمريكية بالقرب من إيران "، مضيفا:" هل من الوارد أن يقوم ترامب لبتنفيذ عملية غنزال على الأراضي الإيرانية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" هل أمريكا عاملة تقديرات تداعيات ورد الفعل الإيراني على أي عملية إنزال جوي أمريكي ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى ::" نحن نعيش في أكاذيب كبرى حول مسار المفاوضات الامريكية الإيرانية "، مضيفا:" أسعار البترول قد تقفز بسبب استمرار التوترات في الشرق الاوسط بين امريكا وإيران ".

