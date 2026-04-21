أحمد موسى: الرئيس السيسي يبحث عن قوانين أحوال شخصية تحافظ على الأسرة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه عندما كان المستشار عمر مروان وزيرا للعدل، كان هناك مشاريع قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين وقانون الاحوال الشخصية للمسليمن ومشروع قانون صندوق دعم الأسر جاهزة .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" 60 مادة مشتركة ما بين القانون الاول والثاني الخاص بالأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي يبحث عن قوانين أحوال شخصية تحافظ على حقوق الزوج والزوجة والأبناء والمصلحة العليا للأطفال".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" تم أخذ رأي علماء طب نفسي وعلماء علم أجتماع وشؤون مالية ورأي رجال الدين في مشروع قوانين الاحوال الشخصية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" وزير العدل السابق عمر مروان شكل لجان للتعرف على نسب الطلاق خلال عام بعما كان يتم الترويج إلى أن نسب الطلاق 34 % تم الكشف عن أن نسب الطلاق 3 % فقط ".