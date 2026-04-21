أحمد موسى : رئيس فنلندا تحدث بإيجابية شديدة عن دور مصر في تحقيق الاستقرار بالمنطقة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس فنلندا زار مصر في عام 2009 عندما كان وزيرا للخارجية في فنلندا وتحدث عن البنية التحتية المتطورة في مصر .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس فنلندا أشاد بمصر بشكل كبير خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسي ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" رئيس فنلندا تحدث بإيجابية شديدة عن الرئيس السيسي وتحدث عن أهمية الدور المصري الكبير في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" رئيس فنلندا اشاد بدور مصر في تحقيق الأمن في قطاع غزة والجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في إيران ".