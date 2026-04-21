تنسيق كبير بينهم.. أحمد موسى: الإعلام الإخواني والإعلام الصهيوني طلعوا في نفس الوقت عشان يهاجموني

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه هناك تنسيق على أعلى مستوى بين الإخوان والموساد الإسرائيلي .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الإعلام الإخواني والإعلام الصهيوني المعادي طلعوا في نفس الوقت عشان يهاجموني ":.

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" سيبكم من الإخوان والصهاينة اللي بيكتبوا كتير ضد مصر على مواقع التواصل الاجتماعي ".

وفي سياق آخر قال الإعلامي أحمد موسى :" رئيس فنلندا تحدث بإيجابية شديدة عن الرئيس السيسي وتحدث عن أهمية الدور المصري الكبير في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" رئيس فنلندا اشاد بدور مصر في تحقيق الأمن في قطاع غزة والجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في إيران ".