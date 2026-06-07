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رئيس الوزراء يفتتح التوسعات الجديدة لمصنع ملابس جاهزة بالإسكندرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الوزراء يفتتح التوسعات الجديدة لمصنع ملابس جاهزة بالإسكندرية

جولة رئيس الوزراء في الإسكندرية
جولة رئيس الوزراء في الإسكندرية
كتب محمود مطاوع

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوسعات الجديدة بمشروع  لصناعة الملابس الجاهزة، بالمنطقة الصناعية، في مدينة برج العرب الجديدة، وذلك في أثناء جولته اليوم بمحافظة الإسكندرية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الدولة بتشجيع خطط المشروعات الصناعية للتوسع في استثماراتها بمصر، بما يؤكد ثقة مجتمع الأعمال في مناخ الاستثمار المصري وما يشهده من تطور مستمر في البنية التحتية والدعم المقدم للقطاع الصناعي والتصديري.

فيما أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تحرص من خلال جهودها على تشجيع الاستثمار الصناعي، وجذب المستثمرين للقطاعات الصناعية المختلفة، وذلك في سبيل النهوض بالصناعة المصرية وزيادة صادرات مصر الصناعية.

وعلى هامش افتتاح التوسعات الجديدة، حرص رئيس الوزراء على القيام بجولة داخل المصنع لتفقد عملية الإنتاج والمنتج النهائي، مستمعًا إلى شرح من مدير عام الشركة الذي أوضح أن افتتاح هذه التوسعات الجديدة بالمشروع  يأتي في إطار حرص الشركة على مواصلة التوسع وتعزيز استثماراتها في قطاع صناعة الملابس الجاهزة في مصر.

وأضاف: كما تعكس هذه التوسعات الجديدة التزام المجموعة بالمساهمة في زيادة الصادرات الصناعية، وتوفير فرص العمل، ودعم توجه الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لصناعة الملابس الجاهزة.

ولفت مدير عام الشركة إلى أن الشركة تُعد من أبرز الاستثمارات الصناعية الأجنبية العاملة في مصر في مجال صناعة الملابس الجاهزة الموجهة للتصدير، حيث تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة منذ أكثر من 18 عامًا، ونجحت خلال تلك الفترة في ترسيخ مكانتها كشريك صناعي موثوق للعديد من العلامات التجارية العالمية.

وأضاف أن الشركة أقامت التوسعات الجديدة على مساحة أرض تبلغ نحو 10908 أمتار مربعة، بإجمالي مساحة إنشائية قدرها 16665 مترا مربعا، وتضم التوسعات قسم قص مركزي متطور بأحدث التقنيات الصناعية، و32 خط إنتاج جديد، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن التوسعات الجديدة أسهمت في توفير 1500 فرصة عمل مباشرة و4500 فرصة عمل غير مباشرة، بما يدعم جهود الدولة في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تستهدف الشركة  وتوسعاتها الجديدة صادرات بنحو 55 مليون دولار أمريكي خلال عام 2026، مع تصنيف الشركة ضمن أكبر مصدري الملابس الجاهزة بالمناطق الحرة في مصر، لافتًا إلى أنه يتم التصدير بالفعل لعدد من الدول.

وأشار إلى أن الشركة  تلتزم بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجالات الجودة والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وهو ما انعكس في حصولها على عدد من الشهادات والاعتمادات الدولية المرموقة. كما يضم المشروع محطة طاقة شمسية بقدرة 512 كيلووات لدعم التصنيع الأخضر.

وأكد مدير عام الشركة أن شركة تعتزم تنفيذ مشروعها الصناعي الجديد بمدينة برج العرب الجديدة، ليشكل إضافة نوعية للقطاع الصناعي المصري ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ومن المُخطط أن يُقام المشروع على مساحة أرض تبلغ 4,559 متر مربع، بإجمالي مسطحات بنائية تصل إلى 10600 متر مربع، ويتكون من بدروم ودور أرضي وطابقين علويين، وفق أحدث المعايير الهندسية والصناعية العالمية.

وأشار إلى أن المشروع الجديد يهدف إلى تعزيز قدرات التصنيع والتصدير من خلال إنشاء وتشغيل 8 خطوط إنتاج متطورة، وتطوير قسم متخصص للقص والتجهيز، إلى جانب إنشاء مخازن إنتاجية ولوجستية متكاملة، وتطبيق أحدث أنظمة التشغيل والإدارة الصناعية.

وأضاف مدير عام الشركة أنه من المتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق زيادة سنوية في صادرات الشركة تقدر بنحو 7 ملايين دولار أمريكي سنويًا، كما يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بواقع 400 فرصة عمل مباشرة، و1200 فرصة عمل غير مباشرة، وذلك بإجمالي 1600 فرصة عمل جديدة، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص توظيف مستدامة للشباب المصري.

وفي ضوء ذلك حرص الدكتور مصطفى مدبولي على تفقد ومتابعة مراحل الجودة والاطلاع على المنتجات المختلفة التي يتم تصديرها لعدد من الدول ومنها السوقين الأمريكية والأوروبية.

كما أجرى رئيس الوزراء حوارًا مع العاملين بالمصنع، للاطمئنان على أوضاعهم، ورضاهم عن مستوى الدخل، ومؤهلاتهم العلمية، وكذا المميزات التي توفرها الشركة لهم، فضلًا عن المهارات التي يتمتعون بها وآليات الشركة لتطويرها بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات الأسواق الدولية.

وفي هذا الإطار، أكد أحد العاملين، الذي يحمل مؤهلًا متوسطًا، رضاه عن منظومة العمل ومستوى الدخل الذي يتقاضاه من المصنع، لافتًا إلى أنه يتقاضى أجرا ثابتا يصل إلى 9.5 ألف جنيه شهريًا، ويبلغ 11 ألف جنيه شهريًا بالحوافز والمكافآت.

رئيس مجلس الوزراء محافظة الإسكندرية وزير الصناعة مدبولي تشجيع الاستثمار

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