أحمد موسى: رئيس الوزراء مخباش حاجة أمام البرلمان.. وتحدث بشفافية مع الشعب

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب اليوم للحديث عن تداعيات التوترات الإقليمية على مصر .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أوجه التحية والتقدير لرلئيس الوزراء ونقل 30 رسالة للشعب المصري ومجلس النواب وكانت رسائل سياسية واقتصادية ".:

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الوزراء تحدث بلغة الأرقام وبيان مدبولي جاد وواضح ويتمتع بشفافية كاملة وشرح كافة التحديات التي تواجه مصر ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الوزراء تحدث بمصارحة ومكاشفة تامة لنواب الشعب والرأي العام ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" رئيس مجلس الوزراء مخباش حاجة خالص في بيانه انهارده وتحدث عن وضع مصر قبل الحرب وحجم تأثير الحرب على مصر وكل دول العالم ".