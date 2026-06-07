60 شاحنة مساعدات إماراتية تعبر إلى غزة تحمل 740 طن أغذية

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عبرت 60 شاحنة مساعدات إماراتية البوابة الفرعية لميناء رفح البري وصولا إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، تمهيدا لإدخالها إلى الفلسطينيين بالقطاع.

وصرح مصدر مسؤول بأن الشاحنات تحمل 740 طن أغذية، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، دعما للأشقاء الفلسطينيين وتلبية لاحتياجاتهم الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

وقال المصدر إن عملية «الفارس الشهم 3» تستهدف تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، عبر تقديم مختلف أنواع الدعم الإنساني والإغاثي.. معربا عن شكره لمختلف الأجهزة المصرية، علي الدعم المتواصل وتسهيل الإجراءات والتنسيق المستمر.



