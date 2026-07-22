قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجراء قوي من تامر عاشور ضد إحدى المنصات الرقمية
فابريزيو رومانو يحسم الجدل حول انتقال رودري إلى ريال مدريد
ميسرة بكور: إيران تحمل عداوة للدول العربية وتواصل الاعتداء على الخليج
مدبولي: اتفاقية تطوير 1800 غرفة وجناح فندقي تؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
وزير الطيران يبحث مع شركة إنجليزية تطوير تقنيات أجهزة المحاكاة لأكاديمية التدريب
محافظ دمياط: نتابع بشكل دوري ملف «حياة كريمة» لتحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية
عمرو دياب يطرح حبيتِك.. تعرف على تفاصيل الألبوم
استثمارات باكستانية مرتقبة في «اقتصادية قناة السويس».. تفاصيل لقاء «عبد العاطي» و«دار»
ماذا بعد مد مهلة التقديم؟.. تعرف على تفاصيل قانون الإيجار القديم
الحارس المكسيكي أوتشوا يعلن اعتزاله كرة القدم
مد فترة تقديم رياض الأطفال بجميع المحافظات حتى 31 يوليو
الحكومة توافق على 7 قرارات مهمة اليوم.. تعرف على التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

TIR يفتح آفاقا جديدة للتجارة المصرية.. يقلص زمن النقل ويخفض التكلفة

الجمارك
الجمارك
محمد البدوي

تتجه مصر إلى تعزيز كفاءة منظومة النقل والتجارة الخارجية عبر التوسع في تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تسهم في تسهيل حركة البضائع بين الدول، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية ويخفض الأعباء اللوجستية عن المستثمرين وشركات النقل.

شروط استيراد السيارات المعفاة من الجمارك

نظام النقل الدولي

 ويُعد نظام النقل الدولي «TIR» من أبرز الأدوات المعتمدة عالميًا لتيسير عبور الشاحنات عبر الحدود دون تعقيدات جمركية متكررة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على سرعة وصول البضائع وتقليل تكاليف التشغيل. 

حركة التجارة البرية

وفي هذا الإطار، أكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن تطبيق الاتفاقية يمثل نقلة نوعية في حركة التجارة البرية، ويعزز استعداد مصر للانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والأفريقية بكفاءة أكبر.

تسهيل حركة التجارة

وأكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن اتفاقية النقل الدولي «TIR» أصبحت واحدة من أهم الأدوات العالمية لتسهيل حركة التجارة عبر الحدود، موضحًا أن الاتفاقية تضم حاليًا 78 دولة، بينما يرتفع العدد إلى 79 طرفًا عند احتساب الاتحاد الأوروبي ككيان مستقل.

الجمارك

وأوضح أموي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الاتفاقية تشمل معظم دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى سويسرا والنرويج، ودول البلقان وشرق أوروبا وآسيا الوسطى، فضلًا عن دول الخليج العربي، وبلدان المشرق العربي، ومنها الأردن ولبنان والعراق وسوريا، إلى جانب مصر ودول المغرب العربي، كما تمتد عضويتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وأوروجواي وتشيلي.

سيارات بالجمارك

خطوات للانضمام إلى الاتفاقية

وأشار إلى أن عددًا من الدول الأفريقية، وفي مقدمتها جنوب أفريقيا وكينيا، بدأ اتخاذ خطوات عملية للانضمام إلى الاتفاقية، بما يعكس تزايد الاهتمام بتطبيق هذا النظام داخل القارة، ويفتح المجال أمام تعزيز حركة التجارة البينية مستقبلًا.

تشغيل منظومة النقل الدولي

وأضاف أن انضمام مصر إلى الاتفاقية يمنحها فرصة لاكتساب الخبرة اللازمة في تشغيل منظومة النقل الدولي، بما يدعم استعدادها للاستفادة من مشروع طريق القاهرة–كيب تاون، ويعزز قدرة شركات النقل البري المصرية على الوصول إلى مختلف الأسواق الأفريقية بكفاءة أكبر.

زيادة الوقت والتكاليف

واستعرض رئيس مصلحة الجمارك آلية عمل النظام، موضحًا أن عمليات الترانزيت التقليدية تتطلب إجراءات جمركية متكررة عند عبور كل دولة، تشمل التفتيش، وتقديم ضمانات مالية، والاستعانة بمخلصين جمركيين، وهو ما يؤدي إلى زيادة الوقت والتكاليف.

الجمارك

 استكمال الإجراءات الجمركية

وأوضح أن نظام «TIR» يعتمد على تسجيل شركة النقل والشاحنة داخل المنظومة الدولية، مع إصدار «كارنيه TIR» وضمان دولي من الدولة المصدرة، بما يسمح للشاحنة بعبور الدول الأعضاء دون الحاجة إلى استكمال الإجراءات الجمركية في كل منفذ حدودي، طالما بقيت الشحنة مختومة ولم يطرأ عليها أي تغيير.

الرسوم والجمارك

 زمن رحلة النقل البري

وأكد أموي أن هذه الآلية تسهم في تسريع حركة البضائع بين الدول، وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية على شركات النقل، مشيرًا إلى أن متوسطات التطبيق العالمية تُظهر أن النظام يختصر زمن رحلة النقل البري بنحو 80%، ويخفض تكاليفها بنسبة تصل إلى 40%، الأمر الذي يعزز تنافسية الصادرات المصرية ويدعم جهود الدولة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

النقل منظومة النقل التجارة الخارجية حركة البضائع نظام النقل الدولي حركة التجارة البرية تسهيل حركة التجارة TIR

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 ..تفاصيل عاجلة بشأنهم قبل أيام من إعلان النتيجة

اجتماع رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

اموال

ضحايا مستريح الأميرية: استولى على 150 مليون جنيه وهرب

شريف إكرامي وزوجته

شريف إكرامي يلفت الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام مع زوجته بعد الاعتزال|شاهد

طالبات الأزهر

بقرار من المجلس الأعلى.. الأزهر يستعد لتطبيق نظام البكالوريا في المرحلة الثانوية

ترشيحاتنا

إصلاح ثقب الإطار

وانت على الطريق.. أسرع طريقة لإصلاح ثقب إطار السيارة

جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

مواصفات جي أي سي جي اس فور ماكس 2027

فيسبوك

كلاكيت تالت مرة.. عطل جديد في فيسبوك يثير غضب المستخدمين

بالصور

زوجة مسلم بالأسود.. والمطرب: "أخونك إزاي وأنا معايا غزال"

زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته
زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته
زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته

عمرو دياب يطرح حبيتِك.. تعرف على تفاصيل الألبوم

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

بتكلفة 30 مليون جنيهاً.. محافظ الشرقية يفتتح وحدة الأشعة المقطعية وقسم الأطفال الداخلي بمستشفى فاقوس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل

أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل
أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل
أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل

فيديو

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني تطرح «كيفك اليوم» عبر يوتيوب والمنصات الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد