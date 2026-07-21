ترامب يعيد التوتر مرة أخرى مع كندا.. رسوم جمركية ضخمة

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوتر مرة أخرى مع الجار الشمالي في إطار الحرب التجارية العالمية.

أعلن ترامب فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50 في المائة على واردات كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار.

استند ترامب في هذه الخطوة إلى مادة قانونية لم تُستخدم من قبل منذ إقرارها قبل نحو قرن.

تعهدت كندا بمواصلة التفاوض مع واشنطن، مع تلويح مسؤولين كنديين بالرد إذا دخلت الإجراءات حيز التنفيذ.

وتشمل الرسوم الجديدة، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 19 أغسطس ، مجموعة واسعة من المنتجات الكندية، من بينها النبيذ، ومنتجات الألبان، والأسمنت، وأدوات الهوكي، وأحواض السباحة، والأثاث، وقضبان الصيد، والبذور، والملابس، والشعر المستعار، وغيرها من السلع.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن الرسوم ستطبق على واردات تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، أي ما يعادل 5.2 في المائة من إجمالي الواردات الأمريكية من كندا، التي بلغت 382 مليار دولار خلال عام 2025.

قانون عام 1930

استناد إلى قانون يعود إلى عام 1930، استند ترامب إليه في قراره وعلى المادة 338 من قانون التعرفة الجمركية لعام 1930، التي تمنح الرئيس الأمريكي صلاحية فرض رسوم عقابية تصل إلى 50 في المائة على الدول التي يرى أنها تمارس تمييزاً ضد الصادرات الأمريكية.

ويعد ذلك أول استخدام معروف لهذه المادة منذ دخولها حيز التنفيذ قبل نحو 96 عاماً، وهو ما منح القرار بعداً قانونياً وتاريخياً لافتاً.

من جانبها، توعدت كنظا بالرد، رافضة كل تلك الاجراءات معتبرة أنها متجاوزة لكل الاتفاقات والتفاهمات بين البلدين.