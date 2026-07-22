احتجاجا على جمارك ترامب.. كندا تلغي حفل افتتاح جسر تاريخي مع أمريكا

ألغت كندا مراسم الافتتاح المشتركة مع الولايات المتحدة لجسر جوردي هوي الدولي الذي كان من المقرر إقامته يوم الجمعة للاحتفال بربط مدينة ديترويت الأمريكية بمدينة وندسور في أونتاريو، بحسب RT.

وجاء هذا الإلغاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على معظم السلع الكندية، متهما كندا بـ"التمييز بشكل غير عادل" ضد السيارات والمشروبات الكحولية ومنتجات الألبان الأمريكية، مما زاد التوتر مع أحد أقرب حلفاء واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم وزير البنية التحتية الكندي جريجور روبرتسون، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "في ضوء الإجراءات التجارية التي هددت بها الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، سيكون من غير المناسب المضي قدمًا في إقامة فعالية احتفالية بين البلدين".

وكان مسؤولون من الجانبين قد توصلوا في وقت سابق من هذا الشهر إلى اتفاق لافتتاح الجسر، بعد تأجيلات مرتبطة بخلافات سابقة.

وتعتزم كندا الآن إقامة مراسم خاصة بها يوم الجمعة، بينما لم يتضح بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقيم مراسم منفصلة.

ونقلا عن مسؤولين أمريكيين فإنهما لا يزالان يتوقعان افتتاح الجسر أمام حركة المرور في 27 يوليو، لكنهما أصبحا أقل يقينًا مما كانا عليه من قبل.