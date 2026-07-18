محمد العرجاوي: تفعيل نظام TIR يعزز تجارة الترانزيت ويدعم تحول مصر إلى مركز لوجستي

أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن توقيع اتفاقية "الضامن" بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك لتفعيل نظام النقل الدولي للبضائع (TIR) يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز تجارة الترانزيت عبر الأراضي المصرية، وترسيخ مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي يربط بين أوروبا ودول الخليج والقارة الأفريقية.

وأوضح العرجاوي، أن نظام TIR يعد من أبرز الأنظمة الجمركية الدولية المعتمدة لتيسير حركة التجارة العابرة للحدود، حيث يعتمد على توحيد إجراءات العبور والاكتفاء بإجراء الفحص الجمركي في نقطتي المغادرة والوصول، باستخدام أختام جمركية مؤمنة تمنع فتح الشحنات أثناء الرحلة، بما يساهم في تسريع انتقال البضائع، وتقليص زمن العبور، وخفض التكاليف اللوجستية.

وأشار إلى أن التطبيق الفعلي للنظام سيرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويقلل زمن انتظار الشاحنات بالمنافذ الحدودية، الأمر الذي يعزز من تنافسية الموانئ المصرية ويزيد من جاذبية مصر كمحور رئيسي لحركة التجارة الدولية.

وأضاف أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة أمام تجارة الترانزيت، من خلال استقبال الشحنات عبر الموانئ المصرية وإعادة نقلها برًا إلى أسواق الخليج، بما يسهم في زيادة حجم التجارة العابرة للأراضي المصرية، وتنشيط قطاع النقل البري والخدمات اللوجستية، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر.

وأكد العرجاوي، أن نظام TIR سيسهم أيضًا في تسهيل حركة البضائع الواردة برًا من السودان وليبيا، دون الحاجة إلى تقديم خطابات ضمان منفصلة، في ظل منظومة الضمان الموحدة التي يوفرها النظام، وهو ما يختصر الإجراءات الجمركية ويشجع على زيادة حجم التجارة البينية مع الدول المجاورة.

وأوضح أن تفعيل الاتفاقية يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير المنظومة الجمركية، وتعظيم العائد من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في الموانئ وشبكات الطرق والمناطق اللوجستية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة التجارة الخارجية، وتحفيز حركة الصادرات والواردات، وجذب المزيد من الاستثمارات.

وجاءت تصريحات العرجاوي على هامش توقيع اتفاقية "الضامن" بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك، إيذانًا ببدء التطبيق الفعلي لنظام النقل الدولي للبضائع (TIR) في مصر، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأومبرتو دي بريتو، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU).