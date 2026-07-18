قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علي جمعة: الستر يفتح باب التوبة ويحفظ الكرامة وانصح ولا تفضح
حكيمي ومرموش في الواجهة.. كيف غيّر مونديال 2026 خريطة القيمة السوقية للاعبين العرب؟
الرئيس السيسي: العلاقات المصرية التنزانية تشهد تطورًا مستمرًا ونسعى لتعزيز التعاون
أب يوزع زمزم مجانا صدقة جارية على روح ابنه بالمنوفية
اعتماد برنامج التدريب الميداني للوبائيات المصري كأول مركز متعاون في شرق المتوسط وأفريقيا
احتياطي النقد الأجنبي عند أعلى مستوى تاريخي.. ماذا يعني ذلك لسعر الدولار والاستثمار في مصر؟
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية لبحث التعاون المشترك
الادعاء الأمريكي يوجه تهمة الشروع في قتل ضد المتهم بطعن مسلم في ولاية يوتا
مع ارتفاع الحرارة.. متى يصبح ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة خطرًا قاتلًا؟
عبدالناصر زيدان: أنا واحد من أقوي الإعلاميين في مصر
إيران تعلن وقف التزاماتها بمذكرة التفاهم مع واشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

محمد العرجاوي: تفعيل نظام TIR يعزز تجارة الترانزيت ويدعم تحول مصر إلى مركز لوجستي

صادرات
صادرات
ولاء عبد الكريم

أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن توقيع اتفاقية "الضامن" بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك لتفعيل نظام النقل الدولي للبضائع (TIR) يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز تجارة الترانزيت عبر الأراضي المصرية، وترسيخ مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي يربط بين أوروبا ودول الخليج والقارة الأفريقية.

وأوضح العرجاوي، أن نظام TIR يعد من أبرز الأنظمة الجمركية الدولية المعتمدة لتيسير حركة التجارة العابرة للحدود، حيث يعتمد على توحيد إجراءات العبور والاكتفاء بإجراء الفحص الجمركي في نقطتي المغادرة والوصول، باستخدام أختام جمركية مؤمنة تمنع فتح الشحنات أثناء الرحلة، بما يساهم في تسريع انتقال البضائع، وتقليص زمن العبور، وخفض التكاليف اللوجستية.

وأشار إلى أن التطبيق الفعلي للنظام سيرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويقلل زمن انتظار الشاحنات بالمنافذ الحدودية، الأمر الذي يعزز من تنافسية الموانئ المصرية ويزيد من جاذبية مصر كمحور رئيسي لحركة التجارة الدولية.

وأضاف أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة أمام تجارة الترانزيت، من خلال استقبال الشحنات عبر الموانئ المصرية وإعادة نقلها برًا إلى أسواق الخليج، بما يسهم في زيادة حجم التجارة العابرة للأراضي المصرية، وتنشيط قطاع النقل البري والخدمات اللوجستية، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر.

وأكد العرجاوي، أن نظام TIR سيسهم أيضًا في تسهيل حركة البضائع الواردة برًا من السودان وليبيا، دون الحاجة إلى تقديم خطابات ضمان منفصلة، في ظل منظومة الضمان الموحدة التي يوفرها النظام، وهو ما يختصر الإجراءات الجمركية ويشجع على زيادة حجم التجارة البينية مع الدول المجاورة.

وأوضح أن تفعيل الاتفاقية يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير المنظومة الجمركية، وتعظيم العائد من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في الموانئ وشبكات الطرق والمناطق اللوجستية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة التجارة الخارجية، وتحفيز حركة الصادرات والواردات، وجذب المزيد من الاستثمارات.

وجاءت تصريحات العرجاوي على هامش توقيع اتفاقية "الضامن" بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك، إيذانًا ببدء التطبيق الفعلي لنظام النقل الدولي للبضائع (TIR) في مصر، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأومبرتو دي بريتو، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU).

الصادرات اتفاقية تيرا اتحاد الغرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 أيام إجازة متتالية.. بشرى سارة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

هل تشغيل القرآن يحضر الجن

هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه في البيت؟

زيكو وزوجته

زوجة مصطفى زيكو تكشف مفاجأة كانت تُجهزها لوالدته بعد الأزمة الأخيرة

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟ الحقيقة الكاملة

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

فرنسا وانجلترا

موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في كأس العالم والقنوات الناقلة

منتخبا إسبانيا والأرجنتين

موعد نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين والقنوات الناقلة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. كم وصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

محمد إمام وأحمد العوضي

من بالأونطة إلى حارق الناس.. القصة الكاملة لأزمة محمد إمام وأحمد العوضي

مدحت تيخا

متمسك بحقوقه.. القصة الكاملة لخلاف مدحت تيخا والمنتج عوض ماهر

نوستالجيا ٩٠/٨٠

بإيرادات وصلت لـ 50 ألف جنيه.. نوستالجيا 80/ 90 تعود على مسرح محمد عبدالوهاب

بالصور

شارك ‏EX‏.. أسعار ميتسوبيشي لانسر المستعملة بالسوق المصري ‏

ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر

مع ارتفاع الحرارة.. متى يصبح ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة خطرًا قاتلًا؟

مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف
مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف
مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية لبحث التعاون المشترك

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية

القيادة في الشبورة.. أخطاء يرتكبها السائقون صباحًا قد تعرضهم للحوادث

أخطاء شائعة تتسبب في حوادث مميتة أثناء القيادة في الضباب
أخطاء شائعة تتسبب في حوادث مميتة أثناء القيادة في الضباب
أخطاء شائعة تتسبب في حوادث مميتة أثناء القيادة في الضباب

فيديو

العقاب الذهبي - GOLDEN EAGLE

ختام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك "العقاب الذهبي".. فيديو وصور

رئيس الأرجنتين ونهائي كأس العالم

رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم.. والسبب مفاجأة!

دكتور فود

من السوشيال ميديا إلى ساحات القضاء.. من هو «دكتور فود»؟

زيكو

طول عمرك رقم واحد.. رسالة مؤثرة من مصطفى زيكو لوالدته بعد تصريحاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد