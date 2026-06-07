محور اللواء عمر سليمان.. مشروع استراتيجي جديد لتطوير الطرق في الإسكندرية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع محور اللواء عمر سليمان؛ القوس الغربي للطريق الدائري بمحافظة الإسكندرية .

وأكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن محور اللواء عمر سليمان يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية المهمة التي تسهم في تعزيز شبكة الطرق والمحاور الرئيسية، حيث يربط بين طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي، ومطار الإسكندرية الدولي، ومدينة برج العرب، والساحل الشمالي الغربي، بطول يبلغ 20 كيلومترا، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين الربط بين المحاور الرئيسية.

كما أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، مواصلة التنسيق بين المحافظة وكافة الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة، وتعزيز التنمية المستدامة، موضحًا أن هذه المشروعات تعكس مدى اهتمام الدولة بمحافظة الإسكندرية، كونها واحدة من أهم القلاع الاقتصادية والتنموية في مصر.

من جانبه، أشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير اللواء أسامة الجنزوري، إلى أن هذا المشروع يمثل محورا مروريا حيويا لاستيعاب الكثافات المرورية المتبادلة بين طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي، والطريق الدولي الساحلي، بما يسهم في تخفيف الأحمال المرورية على طريق استاد برج العرب، مرورًا بمطار الإسكندرية الدولي، وتحقيق سيولة مرورية أكبر بالمنطقة.

بدوره، أوضح اللواء عصام الغرابلي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، أن المشروع تضمن إنشاء طريق مزدوج بعرض 6 حارات مرورية في كل اتجاه، بالإضافة إلى جزيرة وسطى وأكتاف جانبية، ويشتمل على 4 كبار علوية، وكوبريين أعلى مسار القطار الكهربائي السريع، و5 كبار سطحية فوق المجاري المائية، فضلًا عن تنفيذ أعمال تغطية مصرف فلسطين بطول 2.3 كيلومتر، بما يعزز كفاءة الحركة المرورية ويرفع مستوى الخدمات والبنية الأساسية بالمنطقة.



