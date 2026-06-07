قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرنسا تواجه أيرلندا الشمالية وديًا قبل المونديال.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة
التسجيل والمتابعة إلكترونيا.. إطلاق منصة إلكترونية للتدريب الصيفي لطلاب الجامعات بشركات الإنتاج الحربي
انفراجة في معسكر إسبانيا.. يامال ونيكو ويليامز يقتربان من كأس العالم
حالة استنفار طبي بدار السلام.. كلب ضال يصيب 6 أشخاص بينهم أطفال في قرية النصيرات
استمرار تشغيل القطارين 1938 و1931 بين القاهرة وأسوان حتى الأحد القادم.. تعرف على المواعيد
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل بشرم الشيخ بتهمة الاتجار في المخدرات
الرئاسة الفلسطينية: استمرار سياسات الاحتلال التصعيدية وإرهاب المستوطنين يهددان الأمن
من رونالدو إلى بوشكاش.. أساطير صنعت المجد وعجزت عن معانقة كأس العالم.. حكايات تاريخية
إيران: واشنطن تنتهك وقف إطلاق النار بمهاجمة سفننا وسنرد على أي عمليات
الخارجية الإيرانية: لا اتفاق مع واشنطن دون الاعتراف بحق التخصيب ورفع العقوبات
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72 ألفا و971 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
بفارق 2600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

انفراجة في مخالفات البناء | تعديلات جديدة تهم 5 ملايين مواطن.. تعرف عليها

التصالح في مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء
قسم الخدمات

​تلوح في الأفق ملامح انفراجة كبرى وضخمة لملف مخالفات البناء، حيث تشهد أروقة صناع القرار تحركات مكثفة لإدخال تعديلات جوهرية مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء

وتأتي هذه الخطوة استجابةً للمطالب الشارعية وبغرض تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات أمام ملايين الأسر المعنية بهذا الملف الحيوي.

​وتستهدف التعديلات الجديدة بشكل مباشر أكثر من 5 ملايين مواطن مستفيد محتمل، مما يجعلها واحدة من أكثر القرارات الاجتماعية والتشريعية ترقباً وتأثيراً على الاستقرار المجتمعي في الفترة الأخيرة.

كيفيه التصالح علي مخالفات البناء

​حزمة تسهيلات واستثناءات غير مسبوقة

و​بحسب المؤشرات المتداولة، فإن التعديلات المرتقبة تحمل عدة مزايا وتيسيرات غير مسبوقة تهدف إلى تسريع وتيرة إنهاء هذا الملف الإشكالي، ومن أبرزها:

تمديد المهلة الزمنية: الاتجاه نحو مد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي، مما يمنح المواطنين فرصة كافية لترتيب أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح دون ضغوط زمنية.

تبسيط المعاينات والتقارير: تيسيراً على المواطنين وتقليصاً للبيروقراطية، سيتم الاعتماد والاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية صادر من مهندس نقابي، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تسريع الفحص وتقليل التكاليف المالية الإضافية على كاهل المواطن.

التصالح في مخالفات البناء 2026

​بُعد اجتماعي ودعم للفئات الأكثر احتياجاً

و​لم تغفل التعديلات المنتظرة البُعد الاجتماعي؛ إذ حملت لفتة إنسانية هامة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال إقرار منظومة خصومات وإعفاءات ملموسة تشمل:

​خصم يصل إلى 50% لصالح مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" بالإضافة إلى فئة العمالة غير المنتظمة، لضمان عدم تخلف الفئات الأكثر احتياجاً عن تقنين أوضاعها بسبب العوائق المادية.

​وتعكس هذه الحزمة من التعديلات - حال إقرارها نهائياً - رغبة حقيقية من الدولة في غلق ملف المخالفات بشكل نهائي، والتحول الكامل نحو البناء المنظم والتخطيط العمراني السليم، مع الحفاظ على كرامة المواطن واستقراره الاجتماعي والمعيشي.

موعد انتهاء التصالح علي مخالفات البناء

تعديلات التصالح تنهي أزمة 2 مليون طلب

وقال النائب محمد عبدة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الأرقام المعلنة بشأن ملف التصالح على مخالفات البناء تؤكد أهمية الإسراع في إزالة جميع العقبات المتبقية أمام المواطنين، خاصة بعدما نجحت الدولة في إنجاز نحو 87% من طلبات التصالح المقدمة، بواقع 1.751 مليون طلب من إجمالي 2.007 مليون طلب، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول، لكنه في الوقت نفسه يكشف عن وجود شريحة من المواطنين لا تزال تواجه تحديات تحول دون إنهاء إجراءاتها بصورة كاملة.

وأكد "عبدة" أن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح تمثل فرصة حقيقية لإنهاء هذا الملف بصورة نهائية، مشيرًا إلى أن ما أعلنته الحكومة بشأن مد العمل بالقانون لمدة عام إضافي، ومنح خصم بنسبة 50% لمستفيدي "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة، إلى جانب التيسيرات المقترحة في بعض الحالات، خطوات مهمة تستوجب استكمالها بإزالة كافة العراقيل الإجرائية والفنية التي لا تزال قائمة على أرض الواقع.

التصالح علي مخالفات البناء

وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن المطلوب خلال المرحلة الحالية هو عقد جلسة موسعة وعاجلة تضم وزارتي الإسكان والتنمية المحلية وكافة الجهات المعنية، للوقوف على جميع المشكلات التي تواجه المواطنين داخل المحافظات المختلفة، وحصر العقبات المتعلقة بالاشتراطات والإجراءات وآليات التنفيذ، والوصول إلى حلول واضحة وقابلة للتطبيق، خاصة أن الدولة وفرت بنية إدارية وفنية كبيرة لدعم المنظومة، من خلال ميكنة الإجراءات بالكامل وتدريب نحو 11 ألف موظف بالمحليات لتسريع تقديم الخدمات وتحسين كفاءتها.

التصالح التصالح في مخالفات البناء تعديلات التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء الأولى بالرعاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

مصر والبرازيل

مصر تزرع الشكوك في البرازيل.. ماذا قالت صحف السامبا بعد ودية الختام قبل المونديال؟

منتخب مصر

مفاجأة غير متوقعة في ترتيب منتخب مصر بتصنيف الفيفا بعد ودية البرازيل

منتخب مصر

موعد مباراة مصر القادمة بعد الخسارة أمام البرازيل وديًا 2-1

مشغولات ذهبية

عيار 21 يهبط 325 جنيها.. انهيار حاد بأسعار الذهب الآن في مصر

مباراة منتخب مصر و البرازيل

مهيب عبدالهادي يُثير الجدل بشأن رجل مباراة منتخب مصر والبرازيل

منتخب مصر

ليلة تألق شوبير| منتخب مصر يخسر أمام البرازيل وديًا 2-1 .. ومكاسب فنية قبل المونديال

شوبير ونجله مصطفى

بطريقة غير متوقعة.. أحمد شوبير يمازح نجله مصطفى بعد تألقه أمام البرازيل

ترشيحاتنا

مي القاضي

مي القاضي تثير الجدل بإطلالة جريئة

إيوان

إيوان: "بعيش مخنوق" عندي من 2017 والناس مشتاقة لروح الألفينات

زفاف ابنة تامر هجرس

تامر هجرس يحتفل بزفاف ابنته تمارا

بالصور

تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الإعدادية خلال اليوم الثالث

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

محافظ الشرقية يشهد إطلاق مليون زريعة أسماك ببحر مويس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق بطولة الشرقية الأساسية للكاراتيه تحت 12 عامًا المؤهلة للجمهورية.. صور

جانب من البطولة
جانب من البطولة
جانب من البطولة

50 دولة و 100 طائرة.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء| صور

صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء

فيديو

راغب علامة

خطف واغتيال.. راغب علامة يشعل السوشيال ميديا باعترافات مثيرة عن حياته

ابنة شيرين عبدالوهاب

أين الأم.. ظهور زينة في حفل تخرج ابنة شيرين عبدالوهاب يثير الجدل

سيدة المقابر

ادعوا على أبوكم.. تفاصيل فيديو أم داخل المقابر مع أبنائها وتصريحات عن سبب الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد