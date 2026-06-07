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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن تلوح بتوظيف الأصول الإيرانية لإعادة إعمار أضرار دول الخليج

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، عن مصدر مطلع أن الحكومة الأمريكية تدرس توجيه أصول تعود لإيران لصالح دول الخليج العربية، بهدف تمويل عمليات إعادة الإعمار وتعويض الأضرار الناتجة عن العمليات العسكرية الإيرانية، وذلك بالتزامن مع تصعيد هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت كلًا من الكويت والبحرين .

وبحسب المصدر، فإن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت كلف فريقًا متخصصًا بدراسة حجم الأضرار التي لحقت بحلفاء واشنطن في المنطقة، مع بحث إمكانية استخدام تلك الأصول في تغطية تكاليف إعادة الإعمار، إضافة إلى احتمال توظيفها مستقبلًا للتعامل مع أي دمار جديد قد ينجم عن التصعيد.

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من تصريحات محسن رضائي، مستشار المرشد الأعلى في إيران، لشبكة سي إن إن، والتي ربط فيها التوصل إلى اتفاق سلام بالإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة لدى الولايات المتحدة. وأشار المصدر في وزارة الخزانة إلى أن طبيعة الأصول المقترح استخدامها لا تقتصر على الأموال المجمدة فقط.

في السياق ذاته، لا تزال مفاوضات السلام تواجه عقبات ميدانية، رغم ما نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية عن زيارة وزير باكستاني إلى طهران، السبت، حاملاً رسالة إلى القيادة الإيرانية في إطار جهود الوساطة.

وحذر مراقبون من أن التهديد الأمريكي بإعادة توجيه الأصول الإيرانية قد يزيد من تعقيد مسار التهدئة الهش بين الطرفين، خاصة بعد جولة تصعيد شهدت تبادل ضربات، حيث شنت القوات الأمريكية هجمات على مواقع رادار إيرانية في “جوروك” وجزيرة “قشم” المطلتين على مضيق هرمز، عقب إسقاط طائرات مسيّرة قالت واشنطن إنها تهدد الملاحة البحرية.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد عبر استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين بصواريخ باليستية، في تطور يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

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