مقتل منفذي عملية إطلاق نار متعددة المواقع داخل مستوطنة إسرائيلية

أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية" دانا أبو شمسية، بمقتل منفذي عملية إطلاق نار وقعت داخل مستوطنة كوخاف يائير، الواقعة داخل الخط الأخضر في أراضي عام 1948 قرب مدينة الطيبة، وذلك بعد تنفيذ هجوم استهدف عدة نقاط داخل المستوطنة.

هجوم في عدة مواقع داخل المستوطنة

وأوضحت المراسلة أن العملية لم تقتصر على موقع واحد، بل جرت عبر سلسلة من عمليات إطلاق النار في 3 إلى 4 نقاط مختلفة، بدأت باستهداف تجمع لمستوطنين داخل محطة وقود، قبل أن ينتقل المنفذان إلى مواقع أخرى داخل المستوطنة نفسها.

تحركات المنفذين قبل الحسم

ووفقًا للتقارير، تحرك المنفذان باستخدام مركبة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية، حيث نفذا الهجوم على عدة مواقع متفرقة، ما تسبب في حالة ارتباك أمني أولية لدى الشرطة الإسرائيلية.

تضارب الروايات والتعامل الأمني

وأشارت إلى أن بعض المصادر الطبية الإسرائيلية تحدثت عن 3 مواقع، بينما ذكرت وسائل إعلام أخرى أن الهجوم وقع في 4 نقاط مختلفة، قبل أن يتم إعلان مقتل أحد المنفذين في البداية، ثم القضاء على الآخر لاحقًا بعد عملية مطاردة.

إعادة تصنيف الحادث

وأضافت المراسلة أن الشرطة الإسرائيلية في البداية تعاملت مع الحادث باعتباره جنائيًا بسبب استخدام مركبة بلوحات إسرائيلية، قبل أن تعيد تصنيفه لاحقًا كحادث ذو خلفية قومية، مع استمرار التحقيقات لتحديد كافة الملابسات.