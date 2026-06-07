قتيل وخمسة جرحى على الأقل في عمليات إطلاق نار بوسط إسرائيل

قُتل شخص وأُصيب خمسة آخرون على الأقل اليوم /الأحد/ في سلسلة من عمليات إطلاق للنار بوسط إسرائيل، وصفتها السلطات بأنها "هجوم إرهابي".

وأفادت الشرطة الإسرائيلية باعتقال أحد المشتبه بهم، بينما يُعتقد أن مشتبها به آخر لا يزال طليقا، بحسب صحيفة /يديعوت أحرونوت/.

ووقعت الهجمات في عدة مواقع بالقرب من بلدتي كوخاف يائير وتسور يتسحاق، شمال شرق تل أبيب. ونشرت الشرطة الإسرائيلية قوات كبيرة في المنطقة، وأقامت حواجز طرق، وبدأت عمليات بحث عن المشتبه به المتبقي.

وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية بأنها تلقت في البداية بلاغا عن إصابة رجلين بطلقات نارية في محطة وقود بكوخاف يائير، وقام المسعفون بمعالجة رجلين، يبلغان من العمر حوالي 30 عاما، مصابين بجروح نافذة، ونُقلا إلى مركز مئير الطبي في كفار سابا. ووُصفت حالة أحدهما بالخطيرة، والآخر بالمتوسطة.

وعثر المسعفون لاحقا على ضحية ثالثة في حالة حرجة على الطريق بين تسور يتسحاق وتسور ناتان. أما الضحية الرابعة، التي عُثر عليها قرب مدخل تسور يتسحاق، فوصفت حالتها بالمتوسطة.

ولم تُصدر السلطات الإسرائيلية بعد أي تفاصيل عن المشتبه بهم أو ملابسات الهجوم، وقالت الشرطة إن المحققين يجمعون الأدلة من مواقع الحوادث المختلفة مع استمرار عملية البحث.