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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وثيقة تثير عاصفة في بريطانيا.. رابطة لضباط مسلمين تصف إسرائيل بالمنظمة الإرهابية

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
فرناس حفظي

أثارت وثيقة سياسية صادرة عن الرابطة الوطنية لضباط الشرطة المسلمين في المملكة المتحدة (NAMP) موجة جدل واسعة، بعدما تضمنت مواقف وُصفت بأنها معادية لإسرائيل ومثيرة للقلق داخل الأوساط اليهودية البريطانية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الوثيقة  التي حُذفت لاحقًا من الإنترنت ، وصفت إسرائيل بأنها "منظمة إرهابية صهيونية"، واعتبرت الصهيونية أحد أشكال "الكراهية ضد المسلمين"، كما شككت في بعض الروايات المتعلقة بهجمات السابع من أكتوبر 2023، معتبرة أنها "غير موثقة".

وأشارت الوثيقة أيضا إلى ما وصفته بـ"الاستخدام غير الملائم للمحرقة" في توصيف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو ما أثار انتقادات حادة من منظمات يهودية اعتبرت أن هذه المواقف تتجاوز حدود النقد السياسي وتمس حيادية المؤسسات الأمنية.

وأعربت حملة مكافحة معاداة السامية في بريطانيا عن قلقها من نشر مثل هذه الوثيقة عبر منصات مرتبطة بالمؤسسة الشرطية، مطالبة بفتح تحقيق رسمي ومحاسبة المسؤولين عن إعدادها ونشرها.

من جانبها، حذرت منظمات يهودية بريطانية من أن تداول مثل هذه المواد داخل الأوساط الشرطية قد يؤثر على ثقة الجالية اليهودية بأجهزة إنفاذ القانون، داعية السلطات المختصة إلى توضيح كيفية إعداد الوثيقة وتوزيعها وضمان عدم استخدامها مستقبلاً.

ضباط الشرطة المسلمين المملكة المتحدة إسرائيل الأوساط اليهودية البريطانية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بريطانيا

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