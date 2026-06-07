إطلاق نار في عدة مواقع بـ إسرائيل.. وإصابة 5 أشخاص أحدهم بحالة حرجة

أُصيب خمسة أشخاص، أحدهم في حالة حرجة، جراء سلسلة حوادث إطلاق نار وقعت صباح الأحد في منطقة شارون وسط إسرائيل، وسط غموض يحيط بملابسات الهجوم وهوية المنفذين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحادثة بدأت بإطلاق نار داخل محطة وقود في مستوطنة كوخاف يائير، ما أسفر عن إصابة رجلين في الثلاثينيات من العمر بجروح وُصفت إحداها بالخطيرة والأخرى بالمتوسطة، قبل نقلهما إلى مستشفى مئير في كفار سابا لتلقي العلاج.

وفي وقت لاحق، أُصيب حارس أمن عند مدخل مستوطنة تسور يتسحاق، بينما عثرت طواقم الإسعاف على مصاب آخر في حالة حرجة على الطريق الرابط بين تسور يتسحاق وتسور ناتان، ليرتفع عدد المصابين إلى خمسة أشخاص.

ودفعت الشرطة الإسرائيلية بتعزيزات كبيرة إلى مواقع الحوادث المختلفة، وبدأت عمليات تمشيط واسعة وجمع للأدلة في محاولة لتحديد هوية المشتبه بهم وكشف ملابسات إطلاق النار.