كارثة قبل التشغيل .. انهيار كوبري وخطوط مواسير محطة مياه بـ بني سويف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق انهيار كوبري وخطوط مواسير بمحطة مياه الفقاعي في محافظة بني سويف، وذلك قبل التشغيل الرسمي للمحطة، ما أثار حالة من الجدل والقلق بين المواطنين بشأن سلامة المشروع.

وأظهر الفيديو المتداول تعرض الكوبري وخطوط المواسير لانهيار واضح، في واقعة أثارت تساؤلات حول أسباب الحادث ومدى تأثيره على جاهزية المحطة، التي تُعد من المشروعات الخدمية المهمة لتوفير مياه الشرب بالمنطقة.

ولم تتوقف الأزمة عند انهيار الكوبري وخطوط المواسير، بل امتدت إلى وجود مخاوف من انهيار غرفة المواتير بالكامل وسقوطها في مياه نهر النيل، وهو ما قد يؤدي إلى خروج المحطة من الخدمة وحدوث أزمة كبيرة في انقطاع مياه الشرب عن آلاف المواطنين.

كما أثار الحادث مخاوف، خاصة أن المشروع يعد من المشروعات الحديثة التي لم يمض على تنفيذها سوى أسابيع قليلة، وسط مطالبات بسرعة التحقيق في أسباب الانهيار، ومحاسبة المسؤولين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المحطة ومنع تفاقم الأضرار وضمان استمرار الخدمة للمواطنين.