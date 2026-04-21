أحمد موسى: 3 مشروعات قوانين للأحوال الشخصية جاهزة من أيام عمر مروان

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الأسبوع الماضي بإحالة مشروعات القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية إلى مجلس النواب.

وتابع موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروعات القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية منتهية منذ أن كان المستشار عمر مروان وزيرا للعدل.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هناك ثلاثة مشروعات قوانين؛ القانون الأول خاص بالمسيحيين والثاني خاص بالمسلمين والقانون الثالث خاص بدعم الأسرة.

وأكمل أن هناك 60 مادة بين القوانين الخاصة بالمسلمين والمسيحيين مشتركة بينهما، مؤكدا أن القانون الجديد للأحوال الشخصية سيهتم بمصلحة الأطفال أولا.

وشدد موسى، على أنه تم أخذ رأي علماء النفس والاجتماع والتشريع والفقه والشئون المالية، ورأي رجال الدين الإسلامي والمسيحي وغيرهم من الخبراء في مشروعات القوانين.

وأردف أن صندوق دعم الأسرة يخدم كل المصريين وهناك مشروع قانون خاص به، موضحا أنه يدعم الأسرة بعد التأكد من حدوث الانفصال.