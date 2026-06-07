عفاف مصطفي: الرقابة حذفت كلامى ونكدت عليّا

علقت الفنانة عفاف مصطفى علي حذف بعض تصريحاتها من أحد البرامج التلفزيونية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

وكتبت عفاف مصطفى : حسرة عليّا يا حسرة عليّا.. الرقابة حذفت كلامى ونكدت عليّا فى برنامج «ست ستات»، هو المونتاج ليه مستقصِدنى أنا بالذات.. حتى البرنامج اللى كنت بهلل له وكنت منتظراه».

وكانت قد كشفت الفنانة عفاف مصطفى عن مفاجأة غير متوقعة أثناء تواجدها داخل سينما أمريكانا، حيث التقت بأحد الأطفال الذين شاركوها التمثيل قبل أكثر من عقدين.

وأوضحت عفاف مصطفى عبر حسابها علي فيسبوك "أنها فوجئت بشاب وسيم يقترب منها ويحتضنها، قائلاً: "22 سنة ما شفتكيش يا ماما.. أنا ابنك رضا في فيلم تيتو"، في إشارة إلى الفيلم الشهير تيتو.

وأكدت الفنانة أن اللقاء كان مؤثرًا للغاية، خاصة أنها لم تر الطفل منذ انتهاء التصوير، وكانت دائمًا تتساءل كيف أصبح شكله بعد مرور السنوات، لتكتشف أنه كبر وأصبح أبا، ما جعلها تشعر وكأنها أصبحت جدة بالفعل.

واختتمت حديثها بوصف اللحظة بأنها من أجمل المفاجآت التي مرت بها مؤخرًا، لما حملته من ذكريات وحنين للماضي.