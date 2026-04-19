الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

لقاء مؤثر يجمع عفاف مصطفى بطفل فيلم "تيتو" بعد 22 سنة

عفاف مصطفى وطفل تيتو
محمد بدران

كشفت الفنانة عفاف مصطفى عن مفاجأة غير متوقعة أثناء تواجدها داخل سينما أمريكانا، حيث التقت بأحد الأطفال الذين شاركوها التمثيل قبل أكثر من عقدين.

وأوضحت عفاف مصطفى عبر حسابها علي فيسبوك "أنها فوجئت بشاب وسيم يقترب منها ويحتضنها، قائلاً: "22 سنة ما شفتكيش يا ماما.. أنا ابنك رضا في فيلم تيتو"، في إشارة إلى الفيلم الشهير تيتو.

وأكدت الفنانة أن اللقاء كان مؤثرًا للغاية، خاصة أنها لم تر الطفل منذ انتهاء التصوير، وكانت دائمًا تتساءل كيف أصبح شكله بعد مرور السنوات، لتكتشف أنه كبر وأصبح أبا، ما جعلها تشعر وكأنها أصبحت جدة بالفعل.

واختتمت حديثها بوصف اللحظة بأنها من أجمل المفاجآت التي مرت بها مؤخرًا، لما حملته من ذكريات وحنين للماضي.


عرض وطلب

كانت عفاف مصطفى قد شاركت في مسلسل عرض وطلب بطولة سلمى أبو ضيف، والذي سبق عرضه بالموسم الرمضاني الماضي 2026.

وتدور أحداث مسلسل عرض وطلب في إطار شعبي حول مجموعة من الأشخاص يسكنون أحد الأحياء الشعبية، والتحديات والصعوبات التي يواجهونها في المجتمع بشكل يومي ، كما يسلط الضوء على معاناة المعلم،  والكشف عن كواليس وأسرار حياته الشخصية التي لا يعرف أحد عنها شيئا.

ويضم فريق عمل مسلسل عرض وطلب نخبة من النجوم منهم سلمى أبو ضيف، ومحمد حاتم، وسماح أنور، وعلي صبحي، ورحمة أحمد فرج، وإنتصار، وعلاء مرسي، والعمل من تأليف محمود عزت، وإخراج عمرو موسى,.

