راغب علامة: فضلت الفن عن القضاء وهذا سر خلافي مع سيمون أسمر

حلّ الفنان راغب علامة ضيفاً على بودكاست “منا وفينا” مع الإعلامية هبة حيدري عبر منصة “المشهد”، في لقاء استثنائي اتسم بالصراحة والشفافية، استعاد خلاله أبرز محطات حياته الشخصية والفنية، وكشف تفاصيل تُروى للمرة الأولى عن مسيرة تجاوزت أربعة عقود من النجاح والتأثير.

في مستهل الحوار، تحدث علامة عن عمره البالغ 64 عاماً، مؤكداً أنه لا يشعر به إطلاقاً، ومشيراً إلى أن الرياضة والاهتمام بالصحة يشكلان جزءً أساسيا من نمط حياته.

واعتبر أن أجمل ما يعيشه اليوم هو استمرار جمهوره من مختلف الأجيال في التفاعل مع أغنياته التي رافقت مناسباتهم وأفراحهم على مر السنين.

حلم راغب علامة

واستعاد راغب علامة ذكريات بداياته الأولى، كاشفاً أن والده كان يتمنى أن يراه قاضياً، إلا أن شغفه بالموسيقى دفعه إلى اختيار طريق مختلف. كما تحدث عن مشاركته في برنامج “استوديو الفن” عام 1980 والدور الذي لعبه الملحن الراحل إحسان المنذر في توجيهه نحو بناء هوية فنية خاصة به.

خلاف سيمون أسمر

وتطرق علامة إلى مرحلة الخلاف مع الراحل سيمون أسمر وشاشة LBC، موضحاً أن رفضه لعقود الاحتكار التي كانت مفروضة على الفنانين آنذاك أدى إلى فتور العلاقة بينهما لسنوات، مؤكداً في الوقت نفسه تقديره الكبير للدور الذي لعبه أسمر في انطلاقته الفنية.

واعتبر علامة أن أغنية “قلبي عشقها” شكّلت محطة مفصلية في مسيرته الفنية، إذ ساهمت في توسيع انتشاره داخل مصر والعالم العربي ورسخت مكانته بين أبرز نجوم الغناء العربي.

وفي واحدة من أكثر فقرات اللقاء إثارة، كشف راغب علامة تفاصيل تعرضه للخطف خلال الحرب اللبنانية، واصفاً التجربة بأنها من أصعب ما مرّ به في حياته. كما استعاد حادثة محاولة اغتياله في العاصمة الأردنية عمّان عام 1998، والتي أُصيب خلالها بطلقات نارية في الكتف والساق.

حسم نهائي لشائعة الابنة المجهولة

وردّ علامة مجدداً على الشائعات التي طالته لسنوات حول وجود ابنة له، مؤكداً أنه أنهى هذا الملف نهائياً عبر فحص DNA، مشدداً على أنه لم يتخلَّ يوماً عن مسؤولياته العائلية، وأنه لو كانت له ابنة بالفعل لكان أول المدافعين عنها.

دموع الفراق وذكرى الوالدين

ومن أكثر لحظات اللقاء تأثيراً، حديثه عن رحيل والدته ووالده بفارق شهر واحد فقط عام 2016، حيث بدا متأثراً وهو يستعيد ذكرياته الأخيرة معهما والكلمات التي سمعها من والدته قبل وفاتها، مؤكداً أن فقدانهما لا يزال يشكل جرحاً عميقاً في حياته حتى اليوم.

جيهان علامة.. شراكة تقوم على الاحترام

كما تحدث السوبرستار اللبناني عن حياته الزوجية مع جيهان علامة، مشيراً إلى أن الاحترام والتفاهم شكّلا أساس استقرار علاقتهما على مدى السنوات، كاشفاً بعض التفاصيل الطريفة حول طريقة تعاملهما مع الخلافات اليومية.

فخر بالأبناء وثقة مطلقة بالعائلة

وتوقف علامة عند مسيرة ولديه خالد ولؤي، معرباً عن فخره بما حققاه، ومتحدثاً عن حملات التنمر التي تعرض لها لؤي بسبب عمله في عالم الأزياء. كما كشف أنه نقل معظم ممتلكاته وأصوله إلى ولديه، انطلاقاً من ثقته الكبيرة بالعائلة واعتقاده بأن الثروة الحقيقية تكمن في الفن والجمهور والمحبة.

برامج المواهب وعصر الأرقام الوهمية

وفي الشأن الفني، تحدث عن تجربته الطويلة في برامج اكتشاف المواهب، مؤكداً أنه كان يتعامل دائماً مع المشتركين من منطلق إنساني. كما انتقد بعض الظواهر المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً أن الأرقام الرقمية لا تعكس بالضرورة حجم النجاح الحقيقي للفنان.

حقيقة خلافاته مع أحلام

ولم يغب الحديث عن الفنانة أحلام، حيث أوضح علامة أن الخلافات التي ظهرت بينهما خلال برامج المواهب لم تكن مفتعلة أو مكتوبة مسبقاً، بل ناتجة عن اختلافات حقيقية في وجهات النظر، مع تأكيده على احترامه الكبير لها.

وعلى صعيد الشأن العام، أعرب راغب علامة عن أسفه للواقع السياسي الذي يعيشه لبنان، معتبراً أن نظام المحاصصة والطائفية ساهم في تعقيد الأزمات. وفي المقابل، وجّه تحية خاصة إلى الجيش اللبناني، مشيداً بدوره ومكانته لدى اللبنانيين.

“أنت الدنيا دي بحالها”.. رسالة إلى الجيل الجديد

واختتم علامة اللقاء بالكشف عن أحدث أعماله الغنائية بعنوان “أنت الدنيا دي بحالها”، مؤكداً أنها تحمل روحاً عصرية وتستهدف الجيل الجديد، كما تحدث عن تصوير الفيديو كليب في باريس بأسلوب بسيط وعفوي، مشدداً على أن رهانه الدائم يبقى على الأغنية الجيدة القدرة على الوصول إلى الجمهور مهما تبدلت الازمنة.