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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إليسا تحيي حفلا غنائيا في مدينة نصر.. 25 يونيو

إليسا
إليسا
أحمد إبراهيم

تستعد الفنانة اللبنانية اليسا، لإحياء حفل غنائي في أحد فنادق مدينة مصر، يوم 25 يونيو الجاري، ضمن موسم الصيف. 

وتأتي حفلة إليسا، في مدينة نصر خلال فترة تواجدها حاليا في مصر لإحياء عدد من الحفلات ووضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد. 

أحدث أغاني إليسا

يشار إلى أن أحدث أغاني، إليسا، هي أغنيتها الجديدة "ماتخذلنيش" كشارة تتر فيلم "السلم والثعبان – لعب العيال" الذي تم عرضه في دور السينما بتاريخ نوفمبر  2025.

 الأغنية من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، مع الإخراج الموسيقي للراحل طارق العريان.

أغاني إليسا

في سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا؛ بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين"، عبر “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

وحققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي.

ووصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

ويقول مقطع من الأغنية: “تسمحلي أقدم نفسي ليك من غير زواق، من غير غموض من غير مبالغة أو ادعاء، أنا ممكن أبقى فرحة على صورة لقا، أو صدمة مش محتملة على صورة فراق”.

"دا مش انفصام شخصية دي مزايا وعيوب، فياريت تشوفني صح وأنا قدام عينيك، لو ناوي خير هدخل عشان خاطرك حروب، مش ناوي يبقى طبيعي هتمرد عليك، أنا باختصار وفي كلمتين، أنا سكتين".

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