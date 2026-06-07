الليلة.. حمزة العيلي يفتح قلبه مع عمرو الليثي في واحد من الناس

في حوار تلفزيوني هو الأجرأ من نوعه، وحلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس وتذاع علي مدار يومي اليوم الاحد وغدا الاثنين في التاسعة والنصف مساء عبر شاشة قناة الحياة ، ويفتح الإعلامي الدكتور عمرو الليثي الصندوق الأسود ويكشف لأول مرة الأسرار الشخصية والفنية في حياة النجم حمزة العيلي، خلال برومو الحلقة المرتقبة من برنامج "في واحد من الناس".

كما يقوم بتكريمه بمناسبة تألقه في الموسم الدرامي في شهر رمضان الماضي من خلال شخصية عونى فى مسلسل حكاية نرجس وشخصية درويش فى مسلسل النص ، ويكشف عن كواليس مشاركته في دراما رمضان.

وتتناول الحلقة الكشف عن لحظات اعتراف صادمة ومواقف إنسانية مؤثرة من حياة العيلي. النجم يروي لحظة موت محققة عاشها بنفسه: "رجلي كانت على القضيب وعجلة القطر كانت معدية كدة رحت ساحب رجلي".

كما يتحدث عن فلسفته في الحياة والتمثيل، و عن لحظات الضعف الفني، معترفاً: "وافقت على دور وندمت عليه بعد توقيع العقد لاني كنت محتاج فلوس.. كنت ساعتها بعاني من فترة اكتئاب".

كما يتحدث العيلي أيضاً عن أصعب مشهد مر به: "المشهد بتاع الحمام وتكسير الرجل صعب جداً واستنزفني نفسياً وعصبياً". وعن حلمه الكبير كشف: "حلمي أعمل مصطفى محمود الدكتور العظيم.. ده الحلم الكبير أوي الذي يتمناه ".

كما يتحدث عن حياته الخاصة والأسرية ويوجه رسالة الي اسرته : "باعتذر لوالدي ووالدتي واخواتي لو شافوا مني أيام صعبة زمان".

برنامج واحد من الناس

يذاع برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء اليوم الاحد وغدا الاثنين علي شاشة قناة الحياة.