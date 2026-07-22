مانشستر سيتي يمدد عقد فيل فودين حتى 2030.. تفاصيل

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تجديد عقد نجمه الإنجليزي فيل فودين حتى صيف عام 2030.

ونشر الإعلامي أمير هشام عبر حسابه على فيسبوك صورة لفودين وهو بقميص السيتي وعلق :"رسميًا | فيل فودين يواصل مشواره مع مانشستر سيتي بعد تجديد عقده حتى عام 2030".



حسم نادي مانشستر سيتي مستقبل نجمه الإنجليزي فيل فودين، بعدما أعلن تمديد تعاقده ليستمر مع الفريق حتى صيف عام 2030، ليواصل اللاعب رحلته الطويلة مع النادي الذي شهد انطلاقته الكروية.

وجاء تجديد عقد فودين ليؤكد ثقة إدارة السيتي في اللاعب، الذي أصبح أحد أهم عناصر الفريق خلال السنوات الماضية، بعدما تحول من أحد خريجي أكاديمية النادي إلى نجم بارز في صفوف الفريق الأول.

وأوضح مانشستر سيتي في بيانه الرسمي أن العقد الجديد سيجعل فودين قريبًا من إكمال أكثر من عقدين داخل النادي، في مسيرة استثنائية للاعب نشأ في صفوف الأكاديمية وحقق العديد من النجاحات بقميص الفريق السماوي.

وحقق فودين 20 لقبًا كبيرًا مع مانشستر سيتي حتى الآن، ليصبح ضمن أكثر اللاعبين تتويجًا في تاريخ النادي، كما سجل 110 أهداف خلال مشواره مع الفريق الأول، لينضم إلى قائمة أصحاب المئوية التهديفية في تاريخ السيتي.