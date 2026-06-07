مدبولي: الدولة تشجع المشروعات الصناعية في الملابس الجاهزة والغزل والنسيج

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع للملابس الجاهزة، بالمنطقة الصناعية، بمدينة برج العرب الجديدة.

وفي مستهل جولته بالمصنع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً لتشجيع المشروعات الصناعية في مجال الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل في هذا المجال، وذلك في إطار جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وتوطين مختلف الصناعات لاسيما التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية كبيرة، مؤكدا ضرورة زيادة الصادرات المصرية في هذا القطاع، وتعزيز مكانة مصر العالمية في تلك الصناعة المهمة.

كما أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن زيادة الاستثمارات في مجال صناعة الملابس الجاهزة يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وقدرتها على جذب استثمارات صناعية كبرى تستهدف الأسواق الدولية، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لمصر واتفاقياتها التجارية المتعددة، لافتا في هذا الإطار إلى جهود الدولة لدعم وتشجيع المشروعات الصناعية الجادة وتقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية لهذه الصناعات.

وقام الدكتور مصطفى مدبولي بإزاحة الستار إيذاناً بافتتاح المصنع، ثم قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية داخل المصنع، للتعرف على مختلف المراحل الإنتاجية، مثل: القص، والتطريز، والخياطة.. وغيرها، وصولاً إلى المنتج النهائي.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من مدير المصنع بالإسكندرية، الذي أوضح أن المصنع يُعد جزءًا من مجموعة "يشيم العالمية" للملابس، التي تأسست عام 1983 في مدينة بورصة التركية، إحدى أكبر المجموعات الرائدة في صناعة الملابس الجاهزة، منوهاً إلى أن المجموعة تمتد خبرتها لأكثر من أربعين عامًا في مجالات التصنيع والتصدير للأسواق الدولية، حيث نجحت على مدار عقود في بناء نموذج صناعي متكامل قائم على الجودة والابتكار والاستدامة.

وأضاف أن استثمارات المصنع تقترب من نصف مليار جنيه، ويُشكل إضافة نوعية لقطاع الملابس الجاهزة في مصر، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يحقق المصنع صادرات سنوية ما بين 250 مليون دولار إلى 500 مليون دولار، بما يعزز من مساهمة قطاع الملابس الجاهزة في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.

كما أوضح مدير المصنع أنه يضم ثلاث منشآت إنتاجية في مصر، تشمل مصانعها في الإسكندرية والعاشر من رمضان والإسماعيلية، ويعمل بها أكثر من 15 ألف موظف وعامل، مما يجعلها واحدة من أكبر الكيانات الصناعية العاملة في قطاع الملابس الجاهزة، ويعكس دورها الفاعل في توفير فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن مصنع الإسكندرية يمتد على مساحة 60 ألف م2، ويضم منظومة إنتاج متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات العالمية في مختلف مراحل التصنيع، بما يتيح إنتاج منتجات عالية الجودة وفق أعلى المعايير الدولية. كما يوفر المصنع فرص عمل لأكثر من 6000 موظف وعامل.

وفي سياق متصل، لفت إلى أن الشركة تتبنى فلسفة "الإنسان أولاً" باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجيتها، حيث تحرص الشركة على توفير بيئة عمل متكاملة تدعم الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين، وتسهم في رفع مستويات الكفاءة والإنتاجية، كما تدعم تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، موضحا في هذا الإطار أن المصنع الإسكندرية يضم حضانة متطورة تستوعب أكثر من 300 طفل من أبناء العاملين، بما يسهم في توفير بيئة داعمة للأسر العاملة ويساعد المرأة في تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية، وقد تُوجت جهود الشركة في هذا المجال بحصول المصنع على "ختم المساواة بين الجنسين" من المجلس القومي للمرأة، تقديرًا لالتزامه بتعزيز تكافؤ الفرص وترسيخ مبادئ المساواة داخل بيئة العمل.

وأضاف مدير المصنع أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة وأكاديميات مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية والتقنية، بهدف تنمية المهارات الفنية والإدارية للعاملين، ورفع مستويات الاحترافية بما يتماشى مع متطلبات الصناعة العالمية.

كما نوه إلى المصنع يتمتع ببنية تحتية متطورة تضم أحدث خطوط الإنتاج والتقنيات الصناعية الحديثة، بما يجعله نموذجًا متكاملًا للتصنيع الحديث القائم على الجودة والكفاءة والاستدامة، ويعكس التزام الشركة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في قطاع الملابس الجاهزة.

وحرص رئيس الوزراء على إجراء حوار مع العاملين بالمصنع، واستفسر منهم عن ظروف العمل ومدى رضائهم، والمميزات التي يتم تقديمها لهم، وعما إذا كانوا يحققون الدخل المناسب لاحتياجاتهم المعيشية، حيث أعربوا جميعاً عن سعادتهم بالعمل في المصنع، مؤكدين تمكنهم من تطوير مهاراتهم بصفة مستمرة، وتحقيق دخل مناسب يلبي احتياجاتهم.