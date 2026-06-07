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عودة مورينيو وجالاكتيكوس جديد.. خطة بيريز لإعادة هيبة ريال مدريد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عودة مورينيو وجالاكتيكوس جديد.. خطة بيريز لإعادة هيبة ريال مدريد

بيريز
بيريز
إسراء أشرف

كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن تفاصيل المشروع الذي يعتزم فلورنتينو بيريز تنفيذه داخل ريال مدريد خلال المرحلة المقبلة، في حال استمراره على رأس إدارة النادي، وذلك بعد الرسائل التي حملها خطابه الختامي ضمن حملته الانتخابية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن بيريز يخطط لإحداث تغييرات واسعة على المستويين الفني والإداري، بهدف استعادة الهيمنة القارية وبناء فريق قادر على المنافسة لسنوات طويلة.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد تعمل على تدعيم عدة مراكز داخل الفريق، حيث يتصدر المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي قائمة الأهداف، مع وجود توجه للتعاقد معه عقب نهاية عقده مع ليفربول، إلى جانب التحرك لضم الهولندي دينزل دومفريس من إنتر ميلان لتدعيم الجبهة اليمنى.

كما أشارت التقارير إلى أن النادي يدرس إتمام صفقة من العيار الثقيل خلال الفترة المقبلة، قد تصل قيمتها إلى 150 مليون يورو، ضمن خطة تهدف لإطلاق نسخة جديدة من مشروع "الجالاكتيكوس"، مع تداول اسم الفرنسي مايكل أوليس كأحد أبرز المرشحين للانضمام إلى الفريق.

وفي الجانب الفني، تصدّر اسم البرتغالي جوزيه مورينيو المشهد مجددًا، بعدما كشفت التقارير عن وجود رغبة قوية لإعادته إلى مقاعد بدلاء سانتياجو برنابيو، في خطوة قد تمثل بداية حقبة جديدة داخل النادي الملكي.

وأكدت الصحيفة أن مورينيو، حال إتمام الاتفاق، سيشارك في رسم ملامح المشروع الرياضي المقبل، من خلال تحديد احتياجات الفريق ووضع تصور شامل لتدعيم الصفوف خلال المواسم القادمة.

ويأتي ذلك ضمن رؤية شاملة يقودها بيريز لتطوير المنظومة الرياضية والاقتصادية داخل ريال مدريد، مع الحفاظ على نموذج ملكية النادي لأعضائه، والسعي لتعزيز قدرة الفريق على المنافسة محليًا وأوروبيًا في السنوات المقبلة.

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