أحمد موسى: آخر دفعة من مستحقات شركات التنقيب الأجنبية يتم سدادها بعد شهرين من الآن

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك شركات عالمية تعمل في البحث والتنقيب عن الغاز والبترول على أرض مصر.

وقال موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “ صدى البلد”: "هذه الشركات كان لها اموال تقدر بـ 6 مليارات دولار والرئيس السيسي اتخذ قرارا ببدء سداد مستحقات الشركات العالمية العاملة في التنقيب بمصر ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى : "آخر دفعة من مستحقات الشركات الأجنبية يتم سدادها بعد شهرين من الآن"، مضيفا: "هناك حالة من الثقة بين مصر وبين الشركاء الاجانب العاملين في البحث والتنقيب ".

وفي سياق آخر قال الإعلامي أحمد موسى إن رئيس فنلندا تحدث بإيجابية شديدة عن الرئيس السيسي وتحدث عن أهمية الدور المصري الكبير في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ".

ولفت موسى: "رئيس فنلندا أشاد بدور مصر في تحقيق الأمن في قطاع غزة والجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في إيران ".