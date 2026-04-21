الحكومة شغالة.. أحمد موسى: مفيش سلعة مش موجودة في مصر منذ كورونا وحتى الآن

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب اليوم للحديث عن تداعيات التوترات الإقليمية على مصر .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الحكومة المصرية شغالة وتعمل على تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المنتجات البرتلوية ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الحكومة نجحت في توفير السلع ومفيش سلعة مش موجودة في مصر منذ كورونا وحتى الآن واللي عايز حاجة هينزل يلاقيها حتى لو سعرها ارتفع شوية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر اقترب من 53 مليار دولار وهذا أمر إيجابي للغاية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" هناك استثمارات أجنبية مباشرة بأكثر من 9 مليارات جنيه في النصف الاول من العام الحالي وهناك رؤية لإدارة الأزمات والحكومة المصرية لا تعتمد على سياسة رد الفعل وتتخذ إجراءات احترازية ".