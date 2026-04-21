أحمد موسى عن صندوق دعم الأسرة : محدش هيتشرد في وجوده

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن صندوق دعم الأسرة يخدم كل المصريين ، مضيفا:" صندوق دعم الأسرة هو مشروع القانون الثالث من قوانين الأحوال الشخصية ".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" صندوق دعم الأسرة سوف يدعم الأسر بعد التأكد من وقوع الطلاق".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" لو اللي المفروض يدفع النفقة مش موجود او قرر ميدفعش الأسرة لن يتم تشريدها وذلك بفضل صندوق دعم الأسرة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" هناك ثلاثة مشروعات قوانين؛ القانون الأول خاص بالمسيحيين والثاني خاص بالمسلمين والقانون الثالث خاص بدعم الأسرة.

وأكمل أن هناك 60 مادة بين القوانين الخاصة بالمسلمين والمسيحيين مشتركة بينهما، مؤكدا أن القانون الجديد للأحوال الشخصية سيهتم بمصلحة الأطفال أولا.

وشدد موسى، على أنه تم أخذ رأي علماء النفس والاجتماع والتشريع والفقه والشئون المالية، ورأي رجال الدين الإسلامي والمسيحي وغيرهم من الخبراء في مشروعات القوانين.

وأردف أن صندوق دعم الأسرة يخدم كل المصريين وهناك مشروع قانون خاص به.