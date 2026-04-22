أحمد موسى: التصنيع هو الأساس الرئيسي لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سيتوجه إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لافتتاح 9 مصانع جديدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة الكبير بقطاع الصناعة.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»: «بكرة الدكتور مصطفى مدبولي رايح المنطقة الاقتصادية في قناة السويس علشان يفتتح 9 مصانع جديدة».

وأشار إلى أن هذه المصانع ستجذب استثمارات بملايين الدولارات، وستوفر آلاف فرص العمل، ما يسهم في زيادة الإنتاج ودعم التصدير وتنشيط السوق المحلية.

إضافة حقيقية للصناعة

وشدد قائلًا: «أي مصنع جديد بيتضاف في البلد هو إضافة حقيقية للصناعة في مصر»، مؤكدًا أن التصنيع هو الأساس الرئيسي لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية.