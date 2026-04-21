بعد تعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة.. أحمد موسى: رانيا المشاط تمتلك خبرة دبلوماسية دولية

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الدكتورة رانيا المشاط بعد تعيينها في منصب وكيل الأمين العام والأمين التنفيذي الجديد للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ألف مبروك للدكتورة رانيا المشاط على هذا المنصب رفيع المستوى ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"رانيا المشاط كانت وزيرة في الحكومة المصرية لمدة 8 سنوات".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الدكتورة رانيا المشاط شخصية متميزة وخبرة دبلوماسية دولية ولديها سيرة ذاتية متميزةوتمتلك خبرة سياسة واقتصادية متميزة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" تعيين رانيا المشاط في منصب أممي تقدير كبير لمصر".



وفي وقت سابق، أعلن أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تعيين الدكتورة رانيا المشاط في منصب وكيل الأمين العام والأمين التنفيذي الجديد للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).



وتعتبر الدكتورة رانيا المشاط خبيرة دولية مرموقة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، حيث تمتلك مسيرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عاماً، تخصصت خلالها في صياغة السياسات الاقتصادية الكلية، وإدارة أطر السياسة النقدية في البنوك المركزية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بالإضافة إلى تميزها في قيادة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، وتطوير آليات تمويل التنمية والمناخ، ودعم مبادرات المساواة بين الجنسين من خلال بناء شراكات دولية استراتيجية.

وتقلدت المشاط عدة مسؤوليات رفيعة المستوى، حيث تولت حقائب وزارية على مدار ثماني سنوات متتالية في الفترة من 2018 إلى 2026، شملت وزارات السياحة، والتعاون الدولي، ثم التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما شغلت سابقاً منصب وكيل محافظ البنك المركزي المصري للسياسة النقدية، وساهمت بفعالية في تطوير استراتيجيات السياسة النقدية، فضلاً عن عملها مستشارة لكبير الاقتصاديين وخبيرة اقتصادية أولى في صندوق النقد الدولي.