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ناقد رياضي: مواجهة البرازيل كشفت أخطاء المنتخب.. ولا مجال للتعويض أمام بلجيكا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناقد رياضي: مواجهة البرازيل كشفت أخطاء المنتخب.. ولا مجال للتعويض أمام بلجيكا

مصر والبرازيل
مصر والبرازيل
رحمة سمير

أكد الناقد الرياضي شريف عبدالقادر أن خسارة المنتخب الوطني أمام البرازيل بنتيجة 2-1 في البروفة الأخيرة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، رغم سلبياتها، تمثل فرصة مهمة لاكتشاف الأخطاء الفنية قبل المواجهة المرتقبة أمام بلجيكا.

وقال عبدالقادر، خلال تصريحات في برنامج صباحك مصري، إن المباراة كانت بمثابة "درس جيد جدًا" للجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن، خاصة أنها جاءت أمام منتخب كبير بحجم البرازيل، مشيرًا إلى أن المنتخب عانى بشكل واضح خلال أول 60 دقيقة بسبب الضغط العالي وعدم القدرة على الخروج بالكرة.

وأوضح أن الأداء تحسن نسبيًا خلال الشوط الثاني، مستفيدًا من تراجع نسق المنتخب البرازيلي بعد التقدم بهدفين، وهو ما منح اللاعبين مساحة أكبر للظهور بشكل أفضل خلال آخر نصف ساعة.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن المباراة كشفت عدة نقاط تحتاج إلى علاج سريع، أبرزها طريقة اللعب، واختيارات التشكيل، وتأخر التغييرات، مؤكدًا أن الوقت لم يعد يسمح بارتكاب الأخطاء قبل مواجهة بلجيكا في افتتاح مشوار المجموعة السابعة.

وشدد عبدالقادر على ضرورة الاستفادة من كل الملاحظات الفنية التي ظهرت خلال اللقاء، مؤكدًا أن مباريات كأس العالم لا تمنح فرصة للتعويض، ما يفرض على الجهاز الفني معالجة أوجه القصور سريعًا قبل ضربة البداية.

https://web.facebook.com/reel/2083699115888595

الناقد الرياضي المنتخب الوطني المنتخب بلجيكا كأس العالم 2026

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